“شقتك على المفتاح يا عريس” طرح وحدات سكنية جديدة في عدة محافظات منها القاهرة.. اعرف التفاصيل كاملة

كشف صندوق التنمية الحضرية عن إعلان جديد بشأن الوحدات السكنية التي سيتم إطلاقها، حيق أنه من المؤكد أن يتم تنفيذ ذلك الأمر في مختلف محافظات جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى أنه سيصبح بإمكان الجميع الحصول على الوحدة السكنية الخاصة بهم جاهزة بعد مرور عام، كما أنه سيتم تسهيل كافة الأمور على المواطنين من حيث عملية الدفع.

طرح وحدات سكنية جديدة في عدة محافظات

وأعلن رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية في مجلس الوزراء، المهندس خالد صديق عن بعض التفاصيل المتعلقة بالوحدات في القاهرة، وجاءت الأماكن الخاصة بذلك المشروع في منطقة المعصرة، ومدينة نصر، والخيالة، وبالنسبة لمنطقة المعصرة فإنه سيتم تنفيذ ما يقرب من 9 عمارات على مساحة كبيرة جدًا وصلت إلى 10 فدان، يبلغ عدد الأدوار في كل عمارة حوالي 10 أدوار، وفي كل دور مقسم إلى 8 شقق سكنية، بالإضافة إلى أن الشقة الواحدة مساحتها حوالي 113 متر، كما أن هذه المنطقة متاح بها عدد من المحلات التجارية لتسهيل الخدمات.

مشروع الوحدات السكنية في محافظة المنيا

بعد أن ذكرنا لكم تفاصيل المشروع في القاهرة نقدم لكم تفاصيله داخل محافظة أخرى وهي المنيا، والجدير بالذكر أن المشروع سيتم إقامته في منطقة المحلج، كما أنه سيتم تنفيذه على ما يقرب من 78 عمارة على مساحة كبيرة جدًا وصلت إلى 40 فدان، يبلغ عدد الأدوار في كل عمارة حوالي 6 أدوار، وفي كل دور مقسم إلى 4 شقق سكنية، بالإضافة إلى أن الشقة الواحدة مساحتها حوالي 135 متر، كما أن هذه المنطقة متاح بها عدد من المحلات التجارية لتسهيل الخدمات إلى جانب وجود الملاعب الخماسية والمخابز.

كيفية حجز الوحدات السكنية عدة محافظات

أتاح صندوق التنمية الحضرية رقم يتم استقبال عليه كافة طلبات المواطنين والإجابة عن استفسارات المواطنين وهو 15444، ويهدف ذلك إلى تسهيل كافة الخدمات التي يحتاجها كافة الأفراد.