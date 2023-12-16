وزارة التعليم العالي العراقية تعلن عن معدلات القبول في الجامعات الفرع الأدبي+ معدل القبول في الجامعات الفرع العلمي

معدلات القبول في الجامعات الفرع الأدبي، أفصحت وزارة التعليم العالي العراقية عن نتائج القبول في الجامعات والمعاهد العراقية، والتي أصبحت محل اهتمام واسع في الفترة الأخيرة، وقد قامت الوزارة بتسهيل جميع الإجراءات المتعلقة بالحصول على نتائج القبول في مختلف محافظات العراق، وبالإضافة إلى ذلك، فقد ارتفعت نسبة النجاح في الشهادات الثانوية لهذا العام بالمقارنة مع العام الماضي، مما استدعى رفع معدلات القبول لهذا العام لتناسب جميع الطلاب والطالبات.

معدلات القبول في الجامعات الفرع الأدبي

معدلات القبول في الجامعات الفرع الأدبي، فيما يتعلق بمعدلات القبول في الجامعات والمعاهد الفرع الأدبي، حددت وزارة التعليم العالي العراقية المعدلات على النحو التالي:

يتم قبول الطلاب في كلية الآداب بجامعة بغداد بنسبة 50٪.

يتم قبول الطلاب في قسم رياض الأطفال بكلية التربية بنسبة 83٪.

يمكن أيضًا التقديم في قسم علم النفس بكلية الآداب بنسبة 83٪.

معدل القبول في الجامعات الفرع العلمي

أما بالنسبة للمعدلات المتعلقة بالقبول في الجامعات والمعاهد الفرع العلمي، فيجب اتباع الإرشادات التالية:

– يتم قبول الطلاب في قسم الحاسوب بكلية الهندسة بنسبة 95.33٪.

– يتم قبول الطلاب في الكلية الطبية التعليم الكندي بنسبة 99.5٪.

– يمكن أيضًا القبول في كلية الصيدلة بجامعة بغداد بنسبة 99.05٪.

– يتم قبول الطلاب في كلية طب الأسنان بنسبة 98.67٪.

كيفية الإستعلام عن نتائج القبول المركزي

بالنسبة لكيفية الاستعلام عن نتائج القبول المركزي في الجامعات والمعاهد العراقية، يجب اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة موقع وزارة التعليم العالي.

اختر الخدمات الإلكترونية من الصفحة الرئيسية.

اختر النتيجة التي ترغب في الاطلاع عليها.

أدخل جميع بيانات الطالب المطلوبة.

ستظهر لك جميع تفاصيل النتيجة في النهاية.

معدل القبول في الجامعات والمعاهد العراقية

يتم تعديل معدلات القبول في الجامعات والكليات العراقية حسب معدلات النجاح وتختلف من سنة إلى أخرى، وأكدت وزارة التعليم العالي أن نسبة النجاح هذا العام كانت أعلى من العام الماضي، مما أدى إلى ارتفاع طفيف في معدلات القبول، يمكنك الاستعلام عن معدل قبول المركز كما هو الحال بالفعل، وقد تم توضيح ذلك في الفقرة السابقة.