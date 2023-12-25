NOW تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2024 الناقلة لأحدث مسلسل تركى حاليا”صلاح الدين الايوبى”

تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2024 ، والذي كما هو معتاد في اغلب القنوات الفضائية انه تقوم بتغيير احداثيات التردد الخاص بها مع مطلع كل عام جديد ولهذا بدا المشاهدين من الآن في البحث عن احدث إشارته قناة الفجر الجزائرية وال تعر اليهم احدث وأقوي المسلسلات التركية والعربية وباقة من البرامج الجديدة والى سوف تعرضها مع مطلع العام الجديد، واليك تردد قناة الفجر الجزائرية الجديدة 20224.

تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2024

تستمر قناة الفجر الجزائرية في تقديم احدث مسلسلات التركية والتي تعرضها منذ سنوات وهى مسلسل قيامة عثمان الموسم الأخير، ومسلسل صلاح الدين الأيوبي الموسم الأول على شاشتها ففي كل يوم ثلاثاء وخميس من كل أسبوع ، وهى التي تعرضهم حصريا على شاشتها متزامنا مع موعد عرضها في تركيا، كما أن القناة قد تعرض مجموعة من المسلسلات العربية السورية التي لديها قاعدة جماهيرية كبيرة في الشرق الأوسط توفرها القناة خلال العام الجديدة بأفضل جودة من الصوت الصورة وتقل القناة ايضا مسلسل صلاح الدين الايوبى في موسمه الأول، وتذاع كل يوم ثلاث قناة الفجر الجزائرية لق جديدة منه مترجمة إلي اللغة العربية .

تردد قناة الفجر النايل سات 2024

قم الآن بتحديث بيانات تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2024 على الأقمار الصناعية المختلفة، من اجل متابعة مسلسل صلاح الدين الايويى ومسلسل قيامة عثمان :

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12034.

نوع الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ هو3/4.

القمر الصناعي:عرب سات

تردد القناة: 11034.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

نوع الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد