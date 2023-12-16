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“هتشتغل يعني هتشتغل“ وظائف مترو الأنفاق الجديدة 2024 لجميع التخصصات.. ألحق قدم بسرعة

وظائف مترو الأنفاق الجديدة 2024 لجميع التخصصات

Abeerمنذ ساعتين
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يبحث الكثير من الأشخاص عن فرص العمل المتاحة في 6 محطات الجديدة بالخط الثالث، كما يجب تقديم بعض الأوراق المطلوبة من أجل التقديم على هذه الوظيفة مع توافر الشروط المطلوبة في الشخص المتقدم.

المحطات المقرر العمل بها

توجد 6 محطات جديدة بالخط الثالث مطلوب العمل بهم وهذه المحطات تتمثل في الآتي:

محطة السودان.

محطة إمبابة.

محطة الطريق الدائري.

محطة محور روض الفرج.

محطة القومية.

محطة البوهي.

مميزات وظائف 6 محطات جديدة الخط الثالث

توجد العديد من المميزات التي تتمتع بها وظيفة 6 محطات الجديدة بالخط الثالث وهذه المميزات تكون كالآتي:

  • توفير تأمين طبي وأيضا تأمين اجتماعي للشخص المتقدم
  • يتم منح دورات تدريبية مدفوعة الأجر.
  • يتم تقديم الزي مجانا
  • توجد زيادة سنوية.
  • ترقيات مستمرة في وظيفة الأمن الإداري.
  • توافر تأمين شامل على الحياة عند التقديم إلى هذه الوظائف.

شروط التقديم على وظائف 6 محطات الجديدة بالخط الثالث

يجب توافر بعض الشروط من أجل التقديم على هذه الوظيفية وهذه الشروط تكون كالآتي:

  • لابد من توافر الطول المناسب.
  • من الضروري أن يتمتع الشخص المتقدم بهيئة مناسبة من أجل التقديم إلى فرص العمل المتاحة.
  • قدرة الشخص المتقدم على القراءة والكتابة.

الأوراق المطلوبة للتقديم في فرص عمل 6 محطات جديدة

توجد العديد من الأوراق الواجب توافرها عند التقدم إلى هذه الوظيفة وهذه الأوراق تكون كالآتي:

  • لابد من توافر صورة من البطاقة الشخصية.
  • تقديم فيش خاص بالمتقدم إلى فرص العمل.
  • تقديم صور شخصية حديثة لك.
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Abeerمنذ ساعتين
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