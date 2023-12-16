“هتشتغل يعني هتشتغل“ وظائف مترو الأنفاق الجديدة 2024 لجميع التخصصات.. ألحق قدم بسرعة

يبحث الكثير من الأشخاص عن فرص العمل المتاحة في 6 محطات الجديدة بالخط الثالث، كما يجب تقديم بعض الأوراق المطلوبة من أجل التقديم على هذه الوظيفة مع توافر الشروط المطلوبة في الشخص المتقدم.

المحطات المقرر العمل بها

توجد 6 محطات جديدة بالخط الثالث مطلوب العمل بهم وهذه المحطات تتمثل في الآتي:

محطة السودان.

محطة إمبابة.

محطة الطريق الدائري.

محطة محور روض الفرج.

محطة القومية.

محطة البوهي.

مميزات وظائف 6 محطات جديدة الخط الثالث

توجد العديد من المميزات التي تتمتع بها وظيفة 6 محطات الجديدة بالخط الثالث وهذه المميزات تكون كالآتي:

توفير تأمين طبي وأيضا تأمين اجتماعي للشخص المتقدم

يتم منح دورات تدريبية مدفوعة الأجر.

يتم تقديم الزي مجانا

توجد زيادة سنوية.

ترقيات مستمرة في وظيفة الأمن الإداري.

توافر تأمين شامل على الحياة عند التقديم إلى هذه الوظائف.

شروط التقديم على وظائف 6 محطات الجديدة بالخط الثالث

يجب توافر بعض الشروط من أجل التقديم على هذه الوظيفية وهذه الشروط تكون كالآتي:

لابد من توافر الطول المناسب.

من الضروري أن يتمتع الشخص المتقدم بهيئة مناسبة من أجل التقديم إلى فرص العمل المتاحة.

قدرة الشخص المتقدم على القراءة والكتابة.

الأوراق المطلوبة للتقديم في فرص عمل 6 محطات جديدة

توجد العديد من الأوراق الواجب توافرها عند التقدم إلى هذه الوظيفة وهذه الأوراق تكون كالآتي: