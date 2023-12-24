تردد قناة SSC HD الرياضية السعودية لمتابعة أقوى مباريات كرة القدم في الخليج وقارة أسيا 2024

تردد قناة SSC HD الرياضية السعودية ، والتي تنقل مباريات الدوري السعودي 2023 التي يتصدر ترتيب جدول دوري روشان الآن نادى الهلال السعودي برصيد 50 نقطة، وبفارق كبير عن غريمة النصر في صاحب المركز الثاني برصيد 40 نقطة، بينما يتحمل نادى الأهلي السعودي المركز الثالث برصيد 37 نقطة وبذلك يكون منافس قوى لفريق النصر على المركز الثاني، وتشتعل بينهم المنافسة في المباريات المقبلة، والتي تنقل فقط على شبكة قنوات السعودية الرياضية.

تردد قناة SSC HD الرياضية السعودية

تذاع جميع مباريات الدوري السعودي على القنوات الرياضية السعودية فقط ولا يوجد أي منصات إلكترونية أو قنوات فضائية تعرض مباريات الدوري السعودي غيرها، وتقام حاليا مباريات الجولة الثامنة عشر من موسم دوري روشان لعام 2023-2024، وتنال حاليا كرة القدم السعودي على شهرة واسعة بفضل أنها أصبحت تنافس اكبر الدوريات الرياضية لكرة القدم بفضل ضمها إلي أقوي واشهر لاعبي كرة القدم منهم رونالدو والذي يلعب في النصر السعودي، وكريم بنزيما الذي يلعب في اتحاد جدة السعودي الآن، ولهذا يتابع الدورى السعودي ملايين حول العالم من مشجعيي هؤلاء اللاعبين .

القنوات الناقلة لمباريات الدورى روشان 2023

لمشاهدة مباريات الدوري السعودي الممتاز عليك ضبط تردد قناة SSC HD الرياضية السعودية على الأقمار الصناعية التالية فقط، وذلك في حال أنك كنت احد المشتركين في القناة أو انك من المقيمين في المملكة العربية السعودية والذين يمكنهم فقط المتابعة مجانا دون دفع رسوم اشتراك:

القمر الصناعي : نايل سات

التردد: 12523

معدل الترميز : 27500

معامل تصحيح الخطأ : 6 / 5

الاستقطاب : عمودي

جودة القناة : HD

تردد قنوات ssc على عرب سات