في مشاركته الحالية .. اعرف هداف الأهلي في كأس العالم للأندية بالتساوي مع تريكة

هداف الأهلي في كأس العالم للأندية حيث خاض النادي الأهلي مباراته الأولى بكأس العالم للأندية ٢٠٢٣ والتي واجه بها الاتحاد السعودي، وقد أدى النادي بهذه المباراة أداءًا رائعًا أهله للتقدم بعد ذلك واللعب ضد الفريق البرازيلي فلومينينسي، وسنتعرف في هذا المقال على أفضل الهدافين بالنادي الأهلي بكأس العالم.

هداف الأهلي في كأس العالم للأندية

يتصدر اللاعب محمد أبو تريكة قمة أفضل هداف الأهلي في كأس العالم للأندية، وهذا برصيد أربعة أهداف؛ فقد سجل ٣ أهداف بمونديال الأندية في اليابان سنة ٢٠٠٦، وسجل هدف بمونديال الأندية في اليابان سنة ٢٠١٢، وفيما يلي عدد الأهداف التي أحرزها فريق الأهلي بالترتيب:

محمد أبو تريكة: أربعة أهداف.

امادو فلافيو: ثلاثة أهداف.

عماد متعب: هدفان.

حسين الشحات: هدفان.

ياسر ابراهيم: هدفان.

محمد هاني: هدف.

عمرو السولية: هدف.

السيد حمدي: هدف.

أحمد عبدالقادر: هدف.

محمد شريف: هدف.

بيرسي تاو: هدف.

موعد مباراة الأهلي وفلومينيسي

سيتم إقامة المباراة ما بين فريق الأهلي والفريق البرازيلي فلومينينسي بنصف النهائي لكأس العالم للأندية في يوم الاثنين القادم الذي يوافق تاريخ ١٨ من ديسمبر في الثامنة مساء، وسيقام فوق ملعب الجوهرة المشعة، وقد جاء تشكيل النادي الأهلي بالمباراة التي أقيمت أمام الاتحاد السعودي كما يلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الوسط: مروان عطية، حسن الشحات، أحمد نبيل كوكا، بيرسي تاو، امام عاشور.

خط الدفاع: علي معلول، رامي ربيعة، محمد هاني، ياسر إبراهيم.

خط الهجوم: محمود كهربا.

بينما جاء تشكيل الاتحاد السعودي بكأس العالم كما يلي: