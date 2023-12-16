“أرباحها تصل إلى 150 ألف جنيه في اليوم” شهادة مميزة من بنك التنمية الصناعية بعائد يصل إلى 39.14%

انتشر في الآونة الأخيرة الطريقة الفعالة لإدخار الأموال، وهي من خلال شراء الشهادات الإدخارية من مختلف البنوك، ومن خلال مقالنا اليوم سوف نتطرق في الحديث عن الشهادة الادخارية التي يقدمها بنك التنمية الصناعية، بالإضافة إلى توضيح الأرباح الناتجة عنها، تابعونا.

شهادة اختيارك من بنك التنمية الصناعية بعائد يصل إلى 39.14%

من المؤكد أن شهادة اختيارك التي يقدمها بنك التنمية الصناعية وصلت مدتها المسموح بها إلى ثلاث سنوات، كما أنه يمكن سداد قيمة خمسين ألف جنيه فقط حد أدنى لها في المرة الأولى، أما الأرباح العائدة منها يمكنك الحصول عليها ثاني يوم بعد التقديم بالطلب لشراء هذه الشهادة، لذلك في حالة سداد مبلغ أربعمائة ألف جنيه مقابل هذه الشهادة يمكنه الحصول على عائد منها يزيد عن مائة وخمسون ألف جنيه وقد يصل إلى 157 ألف جنيه، وتعتبر شهادة اختيارك المقدمة من بنك التنمية الصناعية من أفضل الشهادات الموجودة في الأسواق المصرية الآن، وذلك لأنها تضمن للمشتري الحصول على العائد الخاص بها مدفوع مقدمًا من ثاني يوم بعد تقديم طلب شرائها، كما أن العائد الخاص بها يصل إلى 39.14 بالمائة من قيمتها.

ما هي شروط الاسترداد لشهادات بنك التنمية الصناعية؟

يمكن الحصول على الشهادات الخاصة ببنك التنمية الصناعية بأسماء الغير وأسماء القصر بناءًا على مجموعة من الشروط التي أوضحها البنك، والتي من بينها أنه لا يسمح باسترداد هذه الشهادات إلا بعد مرور 6 أشهر من تاريخ شراؤها، كما أنه يسمح بالحصول على قروض بضمان هذه الشهادات.