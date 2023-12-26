السكر بـ31 جنيهًا.. آخر أخبار سعر السكر+ أسعار السلع الأساسية اليوم

آخر أخبار سعر السكر من أكثر ما يتزايد البحث عنه بين أفراد الشعب المصري؛ حيث شهد السكر في الفترة الأخيرة ارتفاعًا كبيرًا في سعره جعل الناس يتذمرون ويبحثون عن أي أخبار جديدة عنه والسعر الذي وصل إليه في كل يوم، حيث يعد السكر من السلع الأساسية التي يجب توافرها في كل بيت والذي تسعى الحكومة بكل جهدها لتخفيض سعره تلبية لمطالب أفراد الشعب، ولذا سنتعرف في مقالنا اليوم على آخر المستجدات حول السكر والسعر الذي وصل إليه.

آخر أخبار سعر السكر

آخر أخبار سعر السكر، بالنسبة إلى آخر أخبار سعر السكر فقد وصل سعر السكر خلال اليوم السبت بتاريخ 16-12-2023 حوالي ٢٧ جنيه في المحال التجارية والأسواق، وجاء ذلك بعد توفر كميات سكر كبيرة في السلاسل التجارية من خلال وزارة التمويل، وهذا حسب ما أكدته الغرفة التجارية بضخ كميات سكر كبيرة داخل الأسواق.

وقد وفرت وزارة التموين كذلك كميات سكر على البطاقات التموينية ويتم توزيع هذه الكميات حسب عدد أفراد الأسرة؛ فيحق للأسرة المقيد فيها ثلاثة أفراد فأقل الحصول على كيلو من السكر الحر بسعر وقدره ٢٧ جنيه، هذا بالإضافة إلى أن السكر المدعم والذي يقدر سعر الكيلو منه ب ١٢.٦ جنيه، واثنين كيلو من السكر الحر بسعر وقدره ٢٧ جنيه لبطاقة التموين المقيد فيها أربعة أفراد فأعلى، هذا علاوة على السكر المدعم كذلك.

وقد أوضح أحمد أبو علي الخبير الاقتصادي بأن الانخفاض الحادث بسعر السكر بسبب ما تبذله الدولة من جهود لتوفير كميات سكر كبيرة وعرضها داخل جميع السلاسل التجارية بالثمن الذي حددته الدولة وهو ٢٧ جنيه عن كيلو السكر المعبأ.

أسعار السلع الأساسية اليوم

نستعرض فيما يلي قائمة بأسعار السلع الأساسية خلال اليوم الثلاثاء 26/١٢/٢٠٢٣: