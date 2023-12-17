يلا خزن دلوقتي.. اسعار الدواجن اليوم الاثنين 17 ديسمبر + الفراخ البيضاء والبيض رخصت النهاردة

اسعار الدواجن اليوم، خلال الأيام الماضية شهدت أسعار الفراخ تراجعًا واستقرارًا في سعر كرتونة البيض، فقد أكدت شعبة الدواجن في تصريحات سابقة هذا الشهر أن مبادرة مجلس الوزراء لتخفيض أسعار السلع، أسهمت في خفض أسعار الفراخ في المزارع لأقل من 63 جنيهًا، وشهدت الأسعار استقرارًا ملحوظًا خلال الشهر الماضي وذلك في ظل توافر كميات كبيرة تسهم في تلبية احتياجات الأسواق.

اسعار الدواجن اليوم

تعلن بورصة الدواجن اليوم عن تراجع جديد في أسعار الدواجن بقيمة 3 جنيهات للكيلو، حيث انخفض سعر كيلو الفراخ البيضاء إلى 63 جنيهًا، مقارنة بآخر تحديث للأسعار مساء أمس الذي بلغ 66 جنيهًا، يُعزى هذا التراجع المستمر في الأسعار إلى مبادرة حكومية لتخفيضها، مما يُسهم في زيادة الرواج بالأسواق والمحال التجارية، اسعار الدواجن اليوم كالتالي:

سُجل سعر الدواجن البيضاء 63 جنيهًا للكيلو في المزارع وبورصة الدواجن، وتصل للمستهلك بين 69 و72 جنيه.

وانخفض سعر الفراخ البلدي إلى 112 جنيهًا للكيلو في المزارع، متراجعًا بحوالي 4 جنيهات للكيلو مقارنة بالأسعار السابقة.

الفراخ الساسو بسعر يتراوح بين 73 و77 جنيه ببورصة الدواجن، والمستهلك بالمحلات بين 82 و94 جنيه.

سعر كرتونة البيض اليوم

شهدت أسعار البيض اليوم الاستقرار النسبي، كالتالي:

حيث سجل متوسط سعر طبق البيض البلدي نحو 149.96 جنيه للمستهلك.

وسجل متوسط سعر طبق البيض الأبيض نحو 135.76 جنيه.

بينما سجل متوسط سعر طبق البيض الأحمر نحو 138.73 جنيه.

في صناعة الدواجن تلعب أسعار أعلاف الدواجن دورًا حيويًا، حيث تؤثر بشكل مباشر على تكاليف إنتاج الدواجن وتنعكس في أسعارها في الأسواق، ويتأثر سعر الأعلاف في شركات ومصانع إنتاج الأعلاف بعدة عوامل، منها سعر خامات الأعلاف وتكلفة التصنيع والتوزيع، إلى جانب العوامل الموسمية والطقسية، والتحكم في العرض والطلب في الأسواق المحلية.