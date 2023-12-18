“الدفعة الجديدة spa.gov.iq” استعلم اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة pdf

يبحث الأشخاص بالفترة الأخيرة عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية داخل العراق إذ أنه تصدر المواقع، والوزارة قد أجابت عن الاستفسارات التي وردت من العملاء بشأن ذلك، وخصصت منصة مظلتي التي بإمكان المواطنين أن يطلعوا على القوائم من خلالها، ويقومون بتحميلها ويستعدون لبدء عمليات صرف هذا الدعم، فهي خطوة تعكس مدى التزام الحكومة بأن تقدم تعمل لكافة الأسر المحتاجة مع تعزيز الشفافية والعدالة بتوزيع الدعم.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

يتساءل الأشخاص المستحقين للرعاية الاجتماعية عن الأسماء المتعلقة بالمشمولين بالدعم، إذ أنه قد تم إرسال حوالي 90 ألف شخص قد تقدموا حتى يحصلوا على رواتب الرعاية الاجتماعية، قسمت على 72,000 شخص كانوا تحت خط الفقر مع 18000 فوق خط الفقر، أي أنهم قد تم رفض الطلب الخاص بهم، وبالتالي ينتظر المستفيدين التعرف على النتيجة لمعرفة ما إن كان من المستحقين أم لا، وإليكم خطوات الاستعلام وهي كالآتي:

أولًا يجب الدخول لمنصة مظلتي.

قم بعد ذلك بالبحث عن أسماء الأشخاص المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

حدد بعدها رقم الوجبة في الاستعلام عنها.

قم بتدوين جميع البيانات المطلوبة، من الاسم، والمحافظة، بطاقة الرقم القومي إلى غيرها من المعلومات.

انظر فوق تحمل الكشوف حتى ترى بنفسك ما إن كنت مؤهلًا للحصول على هذا الدعم أم لا

شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية

هناك بعض الشروط التي تم تحديدها من قبل وزارة العمل حتى يتمكن الأشخاص من الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية، وإليكم هذه الشروط وهي كالآتي: