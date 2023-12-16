استقبل مجانا تردد قناة طيور الجنة 2024 وكيفية ضبط تردد القناة الجديد عبر النايل سات

تصدر تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 محركات البحث الاجتماعي خلال الساعات الماضية لأن هذه القناة من أهم القنوات الفضائية التي تهتم بتقديم محتوى هادف للأطفال والكبار، إلى جانب بث مجموعة متنوعة من الأفلام الكرتونية التي تقدم التعاليم الدينية والسلوكيات الأخلاقية بشكل جذاب، كما تقوم بترسيخ كافة القيم الإسلامية، إلى جانب ذلك تنمي أخلاقيات الأطفال.

تردد قناة طيور الجنة 2024

ضبط تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 ، ينبغي الإشارة إلى أنها حازت على نسب مشاهدة عالية مقارنة بجميع قنوات الأطفال المتواجدة على القمر الصناعي نايل سات، وتسعى إدارة القناة إلى تقديم محتوى مميز يناسب كافة الأطفال بجميع أنحاء الوطن العربي، ولهذا سوف نوضح ترددها عبر النقاط التالية:

القمر الصناعي : النايل سات

التردد: 11315 أو 11393

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

تصويب الخطأ :5/6

تميزت هذه القناة بتقديم محتوى مميز وفريد من خلال بث الأناشيد والأغاني المفضلة لكى الكبار والصغار، ويجدر بنا الإشارة إلى أنها تم بثها لأول مرة عام 2005 من خلال عرض العديد من البرامج الهادفة.

ضبط تردد قناة طيور الجنة الجديد

بعد ضبط تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024، لابد أن نتطرق إلى ذكر مميزاتها التي تميزت بها لذلك أصبحت من أفضل القنوات التلفزيونية للأطفال في العالم العربي، وهي: