استقبل مجانا تردد قناة طيور الجنة 2024 وكيفية ضبط تردد القناة الجديد عبر النايل سات
تصدر تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 محركات البحث الاجتماعي خلال الساعات الماضية لأن هذه القناة من أهم القنوات الفضائية التي تهتم بتقديم محتوى هادف للأطفال والكبار، إلى جانب بث مجموعة متنوعة من الأفلام الكرتونية التي تقدم التعاليم الدينية والسلوكيات الأخلاقية بشكل جذاب، كما تقوم بترسيخ كافة القيم الإسلامية، إلى جانب ذلك تنمي أخلاقيات الأطفال.
تردد قناة طيور الجنة 2024
ضبط تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 ، ينبغي الإشارة إلى أنها حازت على نسب مشاهدة عالية مقارنة بجميع قنوات الأطفال المتواجدة على القمر الصناعي نايل سات، وتسعى إدارة القناة إلى تقديم محتوى مميز يناسب كافة الأطفال بجميع أنحاء الوطن العربي، ولهذا سوف نوضح ترددها عبر النقاط التالية:
- القمر الصناعي : النايل سات
- التردد: 11315 أو 11393
- معدل الترميز: 27500.
- الاستقطاب: عمودي.
- تصويب الخطأ :5/6
تميزت هذه القناة بتقديم محتوى مميز وفريد من خلال بث الأناشيد والأغاني المفضلة لكى الكبار والصغار، ويجدر بنا الإشارة إلى أنها تم بثها لأول مرة عام 2005 من خلال عرض العديد من البرامج الهادفة.
ضبط تردد قناة طيور الجنة الجديد
بعد ضبط تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024، لابد أن نتطرق إلى ذكر مميزاتها التي تميزت بها لذلك أصبحت من أفضل القنوات التلفزيونية للأطفال في العالم العربي، وهي:
- تركز القناة على برامج تنمية مهارات الأطفال وتنمية القيم الأخلاقية لديهم، إلى جانب أنه محتوى آمن على الأطفال.
- تدرب هذه القناة الأطفال على الإبداع والتفاعل.
- تقدم باقة متنوعة من البرامج والأغاني والقصص والأفلام الكرتونية والألعاب.
- توفر تجربة مشاهدة عالية الجودة بدون فواصل إعلانية مزعجة.
- تبث محتواها في جميع البلدان العربية، مما يسهم في نشر الثقافة العربية.
- تقدم محتوى عالي الجودة، كما أنها تعرض محتواها بإشارة قوية.