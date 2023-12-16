“قربت هسه“ موعد امتحانات منتصف العام الدراسي 2024 لجميع المراحل التعليمية في العراق
موعد امتحانات منتصف العام الدراسي 2024
يبحث الكثير من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور عن الخطة الزمنية لنصف السنة وما هو موعد امتحانات نصف السنة في العراق لعام 2024، كما أتاحت وزارة التربية والتعليم العراقية إمكانية تقديم طلب اعتراض على نتيجة الصف السادس الاعدادي الدور الثالث إلكترونيا.
موعد امتحانات منتصف العام الدراسي 2024 لجميع المراحل التعليمية في العراق
أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن موعد امتحانات نصف السنة لعام 2024 في العراق لجميع المراحل الدراسية على أن تكون بداية من يوم 14 من شهر يناير القادم كما أعلنت على أنه يتم بدء امتحانات نصف السنة للمدارس الفنية لجميع صفوف النقل بداية من يوم 9 من شهر يناير لعام 2024، بالإضافة إلى أنها أعلنت أن الامتحانات لجميع المراحل الدراسية سوف تستمر حتى يوم 9 من شهر فبراير ويتم بدء الامتحانات في تمام الساعة التاسعة صباحاً.
طريقة الاعتراض على نتائج السادس الاعدادي الدور الثالث
توجد بعض الخطوات البسيطة الواجب اتباعها من أجل تقديم طلب اعتراض على نتيجة الصف السادس الاعدادي الدور الثالث وهذه الخطوات تكون كالآتي:
- الذهاب أولًا إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم في العراق.
- سجل الدخول عن طريق إدخال كافة البيانات المطلوبة ثم اضغط على كلمة تقديم الاعتراض.
- قم باستكمال باقي الخطوات المطلوبة منك من أجل تقديم طلب الاعتراض.
- انقر في النهاية على كلمة إرسال طلب الاعتراض وسوف يتم النظر في هذا الطلب بواسطة أحد الجهات المعنية.