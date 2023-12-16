إن قناة الفجر الجزائرية من أفضل القنوات العربية فى الوقت الحالى لأنها تعمل على عرض أفضل المسلسلات التاريخية التركية والكثير من محبى وعشاق هذه المسلسلات يتساءلون عن تردد قناة الفجر الجزائرية، لمتابعة المسلسلات المفضلة لديهم بجودة عالية و بشكل حصرى، وتقوم هذه القناة بعرض العديد من المسلسلات من ضمنهم المسلسل الشهير قيامة عثمان، ونحن في هذا المقال سنتناول هذا الموضوع بشكل مفصل.

تردد قناة الفجر الجزائرية

يتم استقبال قناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعى عرب سات، وفقًا لبيانات التردد التالي:

التردد: 11034.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 5000.

معامل تصحيح الخطأ: 6\5.

ويتم ايضا استقبال تردد قناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعى نايل سات وفقا لبيانات التردد التالى:

القمر الصناعى: نايل سات.

التردد: 12034.

معدل الاستقطاب: افقى H.

معدل الترميز: 27500 .

معامل تصحيح الخطأ: 3/4 .

مميزات قناة الفجر الجزائرية

ونعرض لكم بعض من مميزات القناة وأهمها:

تتميز بعرض مسلسلات مصرية متنوعة ومسلسلات تركية مدبلجة.

تتميز قناة الفجر بأنها متاحة للجميع على القمر الصناعى للوصول إليها بكل سهولة .

وتتميز قناة الفجر ببث المسلسلات الدرامية المتنوعة خلال اليوم أربعة وعشرون ساعة.

وتتميز قناة الفجر بتوفر صفحات لها على الفيس بوك وتويتر وبعض وبعض مواقع التواصل .

وتتميز قناة الفجر بان جميع تردداتها على القمر الصناعى مجانية .

وتتميز قناة الفجر ببث البرامج الإخبارية التي تنقل لنا الأحداث في الجزائر والوطن العربى والبرامج الترفيهية المتنوعة وغيرها.

وتتميز القناة بفريق عمل مجهز محترف ومبدع.

كما يعرض على قناة الفجر:

الوحش.

مسلسل العاصوف.

السكران .

وقيامة عثمان.

الشهاب.

مسلسل صلاح الدين الأيوبي.

مسلسل صلاح الدين الأيوبي

يحكي لنا المسلسل عن تأسيس الدولة الأيوبية وفتح بيت المقدس وانتصار صلاح الدين فى معركة حطين على الصليبيين.