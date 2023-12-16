أخر أخبار وزارة التعليم الكويتية عاجل تأجيل اختبارات الفصل الدراسي الأول

تصدر محركات البحث في منصة جوجل قرار عاجل من وزارة التعليم الكويتية، وذلك بالتوافق مع خبر وفاة الأمير الكويتي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، كما ترتب على هذا الخبر العديد من القرارات من أهمها ما كشفت عنه مصادر تربوية من جهة عليا لصحيفة الجريدة الكويتية، أن الوزارة قررت أنها ستعمل على تأجيل اختبارات الفصل الأول من طلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية الأمر الذي كان مقرر له أن تبدأ هذه الاختبارات يوم غد الأحد، لذا نحن على أهبة الاستعداد لتناول هذا الموضوع بشكل من التفصيل .

قرار عاجل من وزارة التعليم الكويتية

قد أعلنت وزارة التعليم الكويتية عن بدأ حالة الحداد على الفقيد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت رحمه الله، فعملت على تأجيل اختبارات الفصل الأول والتي كانت على وشك البدء من الغد الأحد إليكم التفاصيل: