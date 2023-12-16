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أخر أخبار وزارة التعليم الكويتية عاجل تأجيل اختبارات الفصل الدراسي الأول
تصدر محركات البحث في منصة جوجل قرار عاجل من وزارة التعليم الكويتية، وذلك بالتوافق مع خبر وفاة الأمير الكويتي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، كما ترتب على هذا الخبر العديد من القرارات من أهمها ما كشفت عنه مصادر تربوية من جهة عليا لصحيفة الجريدة الكويتية، أن الوزارة قررت أنها ستعمل على تأجيل اختبارات الفصل الأول من طلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية الأمر الذي كان مقرر له أن تبدأ هذه الاختبارات يوم غد الأحد، لذا نحن على أهبة الاستعداد لتناول هذا الموضوع بشكل من التفصيل .
قرار عاجل من وزارة التعليم الكويتية
قد أعلنت وزارة التعليم الكويتية عن بدأ حالة الحداد على الفقيد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت رحمه الله، فعملت على تأجيل اختبارات الفصل الأول والتي كانت على وشك البدء من الغد الأحد إليكم التفاصيل:
- ستقوم الوزارة بإصدار بيان في وقت لاحق تكشف فيه جداول الاختبارات الخاصة بالفصل الأول بالمواعيد الجديدة.
- قدم الديوان الأميري النعي اليوم السبت الموافق السادس عشر من ديسمبر، أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد رحمه الله عن عمر يناهز السادس والثمانين عاما، كما أعلنت إذاعة التلفزيون الرسمي الكويتي.
- كان الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي قد أعلن في التاسع والعشرين من شهر نوفمبر الماضي، أن الأمير نواف الأحمد رحمه الله قد تعرض لوعكه صحيه طارئة ألمت به،ودخل على أثرها المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.
- كما شهدت الدولة الكويتية حالة من الألم والحزن العميق برحيل الأمير نواف رحمه الله.