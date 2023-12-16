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“هاتف الغلابة من انفينكس” هاتف جديد من انفينكس بسعر 2600 جنيه اعرف مواصفاته واستعد للشراء
سعر هاتف Infinix Smart 8 HD
ظهرت الإعلانات الجديدة من شركة انفنكس عن وجود الإصدار الجديد الذي سيتم إتاحته خلال الأيام القادمة في الأسواق بعدما تساءل الكثير عن حقيقة ذلك الأمر عند انتشار التسريبات، كما أنها أوضحت بعض من المواصفات الخاصة بذلك الهاتف التي ستتواجد به، وإليكم أبرز التفاصيل للهاتف وأسعاره في السطور التالية.
ماهو سعر هاتف Infinix Smart 8 HD ؟
الجدير بالذكر أن ذلك الهاتف سيتم إصداره في الأسواق بفئة واحدة وسعة تخزين واحدة فقط، كما أنه متاح شراؤه بعدد من الألوان المختلفة منها اللون الأخضر والذهبي والأسود والأبيض، وجاء سعر ذلك الهاتف في الأسواق العالمية فقط بـ 75 دولار أمريكي، والذي يعادله سعر 2600 جنيه مصري.
ما هي مواصفات هاتف Infinix Smart 8 HD؟
تعددت المواصفات الموجودة بالهاتف الجديد من العلامة التجارية انفنكس، وهي تتمثل في النقاط التالية:
- جاءت شاشة الهاتف من نوع IPS LCD.
- كما أن قياس الشاشة حوالي 6.6 بوصة.
- بينما معدل تردد الشاشة وصل إلى 90 هرتز.
- تعمل الكاميرا الأمامية بدقة 8 ميجا بكسل.
- درجة سطوع الشاشة وصلت إلى خمسمائة شمعة.
- نظام التشغيل الذي يعمل به الهاتف هو Android 13 GO OS.
- ذاكرة الوصول العشوائي تقدر بـ 3 جيجابايت.
- سعة البطارية المزود به الهاتف تقدر بـ 5000 مللي أمبير.
- كما أن الشحن السريع للهاتف بقوة 10 واط.
- متاح استخدام كارت الميموري بتقنية الماكرو.
- مساحة التخزين الداخلية سعتها 32 جيجا بايت.
- معالج الهاتف المزود به من نوع T606 SoC.