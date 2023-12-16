“هاتف الغلابة من انفينكس” هاتف جديد من انفينكس بسعر 2600 جنيه اعرف مواصفاته واستعد للشراء

ظهرت الإعلانات الجديدة من شركة انفنكس عن وجود الإصدار الجديد الذي سيتم إتاحته خلال الأيام القادمة في الأسواق بعدما تساءل الكثير عن حقيقة ذلك الأمر عند انتشار التسريبات، كما أنها أوضحت بعض من المواصفات الخاصة بذلك الهاتف التي ستتواجد به، وإليكم أبرز التفاصيل للهاتف وأسعاره في السطور التالية.

ماهو سعر هاتف Infinix Smart 8 HD ؟

الجدير بالذكر أن ذلك الهاتف سيتم إصداره في الأسواق بفئة واحدة وسعة تخزين واحدة فقط، كما أنه متاح شراؤه بعدد من الألوان المختلفة منها اللون الأخضر والذهبي والأسود والأبيض، وجاء سعر ذلك الهاتف في الأسواق العالمية فقط بـ 75 دولار أمريكي، والذي يعادله سعر 2600 جنيه مصري.

ما هي مواصفات هاتف Infinix Smart 8 HD؟

تعددت المواصفات الموجودة بالهاتف الجديد من العلامة التجارية انفنكس، وهي تتمثل في النقاط التالية: