كيفية التقديم على البطاقة التموينية العراق 2024 والشروط

تعد البطاقة التموينية من أهم الخدمات الحكومية التي تقدمها الحكومة العراقية للمواطنين، حيث توفر لهم السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة. ولقد تم الإعلان عن فتح باب التقديم على البطاقة التموينية العراقية لعام 2024، وسنتعرف في هذا المقال على كيفية التقديم على البطاقة وشروط الحصول عليها،

كيفية التقديم على البطاقة التموينية العراقية 2024

يمكن التقديم على البطاقة التموينية العراقية لعام 2024 من خلال أحد الطرق التالية:

عبر موقع وزارة التجارة العراقية

عبر فروع دائرة المبيعات في وزارة التجارة العراقية

عبر مكاتب البريد العراقية

الطريقة الأولى: عبر موقع وزارة التجارة العراقية

للتقديم على البطاقة التموينية العراقية عبر موقع وزارة التجارة العراقية، يجب اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع وزارة التجارة العراقية على الإنترنت.

النقر على أيقونة “البطاقة التموينية”.

إدخال البيانات الشخصية المطلوبة، بما في ذلك الاسم الرباعي، ورقم الإقامة، وتاريخ الميلاد، وعنوان السكن.

إرفاق صورة شخصية للمقدم على البطاقة.

النقر على زر “إرسال”.

الطريقة الثانية: عبر فروع دائرة المبيعات في وزارة التجارة العراقية

للتقديم على البطاقة التموينية العراقية عبر فروع دائرة المبيعات في وزارة التجارة العراقية، يجب اتباع الخطوات التالية:

الذهاب إلى أقرب فرع لدائرة المبيعات في وزارة التجارة العراقية.

تقديم المستندات المطلوبة، بما في ذلك صورة البطاقة الشخصية، وشهادة الجنسية، وشهادة الميلاد.

دفع الرسوم المقررة.

الطريقة الثالثة: عبر مكاتب البريد العراقية

للتقديم على البطاقة التموينية العراقية عبر مكاتب البريد العراقية، يجب اتباع الخطوات التالية:

الذهاب إلى أقرب مكتب بريد عراقي.

تقديم المستندات المطلوبة، بما في ذلك صورة البطاقة الشخصية، وشهادة الجنسية، وشهادة الميلاد.

دفع الرسوم المقررة.

شروط الحصول على البطاقة التموينية العراقية 2024

يشترط للحصول على البطاقة التموينية العراقية لعام 2024 ما يلي: