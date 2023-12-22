“من هنا” تحميل كراسة شروط سكن مصر لكل المصريين// شروط الحصول على سكن مصر لكل المصريين

يتساءل العديد من الأفراد عن الخطوات الممكنة التي يتم إتباعها لكي يتم تحميل الكراسة المخصصة إلى الشروط الخاصة بالتقديم إلى إحدى وحدات سكن مصر، فهي تعد من أهم أنواع المشروعات السكنية المتعارف عليها التي تقدم إلى جميع محدودي الدخل وكذلك أصحاب الدخل المتوسط لكي يستطيعون العيش داخل مسكن ذو قيمة رمزية، ومن خلال مقالنا نتعرف على تلك الشروط، وطريقة تحميل تلك الكراسة بشكل مفصل.

تحميل كراسة شروط سكن مصر

يبحث العديد من الأشخاص عن الرابط التي يمكن من خلاله تحميل كراسة شروط التقديم على الوحدات السكنية المقدمة من قبل وزارة الإسكان المصرية، حيث يتم الحصول عليها من خلال الخطوات التالية:

ادخل إلى موقع صندوق الإسكان الاجتماعي من هنا . ثم قم باختيار زر سكن مصر. اختر من القائمة التي تظهر أمامك على أيقونة الإعلان الثامن عشر. اختر منها كراسة الشروط التي تتعلق بهذا الإعلان. انقر على أيقونة تحميل الكراسة.

شروط الحصول على سكن مصر لكل المصريين

لكي يتم التمكن من الحصول على الموافقة على طلب التقديم إلى تلك الوحدات يتم تنفيذ الخطوات الآتية، وهي كالتالي:

أن يكون الحد الأقصى لدخل المتقدم حوالي 6 آلاف جنيه، وبالنسبة إلى الأسرة 8 آلاف جنيه.

عدم الاستفادة من إحدى تلك المشاريع من ذي قبل.

يكون عمر المتقدم أكثر من 18 عامًا.

ختاماً لموضوعنا تحميل كراسة شروط سكن مصر، فقد تعرفنا على كافة الشروط والخطوات الخاصة بالتحميل.