اخيراً.. الموعد الرسمي لاختبارات الترم الأول 2024 وفقاً للخريطة للعام الدراسي

موعد امتحانات الترم الاول، تساءل الكثير من الأفراد عن المواعيد التي تتعلق بالاختبارات التي يتم إجراؤها خلال نصف العام، فهي هامة بالنسبة إلى جميع الطلاب للتعرف على المعدل الذي يتمكن الطالب الحصول عليه من خلال دراسته للترم الأول، ومن خلال مقالنا سوف نتعرف بالتفصيل عن تلك المواعيد بشكل كامل وغيرها من التفاصيل الأخرى.

موعد امتحانات الترم الاول

من منا لا يريد التعرف على الموعد المخصص إلى البدء في امتحانات نصف العام للكثير من المراحل الدراسية المتنوعة، حيث تكون تلك المواعيد كما يلي:

تبدأ اختبارات جميع مراحل النقل المختلفة يوم الـ 30 من ديسمبر الجاري وتجرى حتى تصل إلى يوم الـ 25 من يناير القادم.

أما بالنسبة إلى العطلة الخاصة بنصف العام تكون من يوم الـ 27 من يناير وتستمر حتى الوصول إلى يوم الـ 9 من فبراير القادم.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023/2024

أما بالنسبة إلى الخريطة الزمنية التي يتم الأخذ بها خلال العام الدراسي الحالي يتساءل عنها البعض أيضًا، والتي تكون كما يلي:

27 يناير البدء في إجازة نصف العام.

10 فبراير البدء في الفصل الدراسي الثاني.

6 يونيو الانتهاء من الترم الثاني.

25 مايو اختبارات المرحلة الإعدادية للترم الثاني.

1 يونيو البدء في اختبارات الدبلومات الفنية.

15 يونيو البدء في اختبارات مرحلة الثانوية العامة.

ختاماً لموضوعنا موعد امتحانات الترم الاول، فقد وضحنا لكم كافة التفاصيل المتعلقة به والخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023/2024.