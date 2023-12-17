“رسمياً” موعد امتحانات الترم الاول في العراق// موعد البدء في الفصل الدراسي الثاني بالعراق

موعد امتحانات الترم الاول في العراق، ازداد البحث عن الموعد المخصص لبدء الاختبارات الخاصة بالترم الأول على محركات البحث بشكل كبير داخل العراق، حيث يتساءل الجميع عن تلك المواعيد لكي يتم التجهيز لتلك الاختبارات بشكل جيد، حيث أعلنت وزارة التعليم العراقية عن تلك المواعيد حتى يتم التمكن من معرفتها والاستعداد إليها.

موعد امتحانات الترم الاول في العراق

تكون الاختبارات الخاصة بالعام الدراسي الأول داخل العراق بدءًا من يوم الـ 27 من يناير القادم حيث إنها سوف تستمر حتى الوصول إلى يوم الـ 9 فبراير القادم لكي يتم الانتهاء من كافة اختبارات المراحل المدرسية في تلك الفترة الوجيزة، أما بالنسبة إلى موعد البدء في الاختبار يكون في التاسعة صباحًا بشكل يومي حتى الانتهاء منها بشكل كامل.

موعد البدء في الفصل الدراسي الثاني بالعراق

بالنسبة إلى موعد بدء الترم الثاني للمراحل المدرسية داخل العراق سوف تكون يوم الـ 10 من فبراير حتى يوم الـ 6 من يونيو لعام 2024، وهذا ما تم الإعلان عنه من قبل وزارة التعليم العراقية، أما بالنسبة إلى اختبارات هذا الفصل الدراسي فسوف تكون بدءًا من يوم الـ 25 من مايو حتى يوم الـ 15 من يونيو.

ختاماً لموضوعنا موعد امتحانات الترم الاول في العراق، فقد وضحنا لكم محبي موقع البديل الموعد الرسمي لأداء الاختبارات الخاصة بالفصل الدراسي الاول.