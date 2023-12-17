“من هنا” رابط تسجيل استمارة الشهادة الاعدادية 2024 (وزارة التربية والتعليم)

رابط تسجيل استمارة الشهادة الاعدادية، يبحث العديد من الطلاب بالمرحلة الإعدادية عن الرابط التي يتم من خلاله تسجيل الاستمارة المخصصة إلى دخول اختبارات الفصل الدراسي الأول والثاني أيضًا، حيث يتم الحصول على هذا الرابط من خلال الدخول على الموقع الرسمي التابع إلى وزارة التعليم المصرية، من خلال متابعة مقالنا هذا نتعرف سويًا على أهم الخطوات التي يتم من خلال تسجيل الاستمارة والرابط الأساسي الذي يساعد في إتمام هذا التسجيل بشكل مفصل.

رابط تسجيل استمارة الشهادة الاعدادية

يعد التسجيل في استمارة الشهادة الإعدادية هامًا بالنسبة إلى جميع طلاب تلك المرحلة فلا يتم السماح بالدخول إلى الاختبارات الخاصة بها إلا من خلال التسجيل بها، لذلك يتم التساؤل من قبل الطلاب وكذلك أولياء هؤلاء الطلاب عن الرابط الأساسي الذي يتم من خلاله التسجيل، حيث يسهل الدخول عليه للحصول على الاستمارة والتسجيل فيها بسهولة.

خطوات التسجيل في استمارة الشهادة الإعدادية

لكي يتم التمكن من التسجيل في تلك الاستمارة الهامة اتبع ما يلي من خطوات.

ادخل إلى الرابط الاتي من هنا . قم بإنشاء البريد الإلكتروني الخاص بك أو في حال كنت تمتلك واحدًا قم بالتسجيل به. اكتب رقمك السري وكذلك الاسم المستخدم. قم بكتابة كافة البيانات المطلوبة. اضغط بعد التأكد على البيانات المطلوبة على زر الحفظ. قم بطباعة الاستمارة، وهنا يتم التسجيل في الاستمارة الخاصة بك في اختبارات المرحلة الإعدادية بشكل ناجح.

ختاماً لموضوعنا رابط تسجيل استمارة الشهادة الاعدادية، فقد تعرفنا على كافة الخطوات الخاصة بالتسجيل في استمارة الشهادة الاعدادية.