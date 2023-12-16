عاجل تعطيل الدوام الرسمي في كربلاء المقدسة غدًا الأحد لهذا السبب.. تعرف على التفاصيل

أعلنت الجهات المسؤولة مُنذ قليل عن تعطيل الدوام الرسمي في كربلاء المقدسة مما دفع الكثيرين للبحث حول هذا الأمر، حيث تسعى وزارة التربية العراقية بشكل مستمر في تقديم كافة الأخبار المتعلقة بالشأن التعليمي الذي يخص مختلف محافظات ومدن العراق، فسنتطرق لتوضيح السبب بالإضافة إلى أيام العطلات الأخرى التي أعلنت عنها الجهة المختصة.

تعطيل الدوام الرسمي في كربلاء المقدسة

تم الإعلان من قبل الجهات المسؤولة أن غدًا الأحد الموافق 17 ديسمبر لعام 2023 عطلة رسمية في كربلاء المقدسة بمناسبة ذكرى استشهاد الزهراء، كما أعلنت الجهات المسؤولة أيضًا عن تعطيل الدوام الرسمي في كافة محافظات مدارس العراق يومي 18 و 19 ديسمبر بالإضافة إلى كافة المؤسسات الحكومية أيضًا داخل دولة العراق.

العطل الرسمية في دولة العراق 2024

هناك العديد من العطل الرسمية داخل دولة العراق وجاءت على النحو التالي:

عطلة رأس السنة الميلادية وتكون بتاريخ 1 يناير لعام 2024.

بعد ذلك تأتي عطلة الجيش العراقي يوم الجمعة 6 يناير لعام 2024.

وبالنسبة للإجازة الثالثة فهي تكون بمناسبة عيد الفطر المبارك يوم السبت الموافق 22 أبريل لعام 2024.

والعطلة التي تاليها وهي العمال العالمي وهي يوم الإثنين الموافق 1 مايو لعام 2024.

عطلة المولد النبوي الشريف وستكون يوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر لعام 2024.

عطلة العيد الوطني العراقي وتصادف الثلاثاء الموافق 3 أكتوبر لعام 2024.

اجازة الميلاد المجيد يوم الأربعاء الموافق 22 ديسمبر لعام 2024.

وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة تعمل على توفير كافة التفاصيل التي تتعلق بالدراسة وأيضًا العطلات الرسمية على مستوى الدولة بأكملها لكي تُسهل على الطلاب معرفة كافة التفاصيل.