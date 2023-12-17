وزارة التربية والتعليم تُعلن موعد امتحانات الثانوية العامة 2024 وفقاً للخطة الدراسية

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024، انتشر خلال الأيام السابقة البحث عن الجدول الذي سوف يتم الاعتماد عليه خلال اختبارات مرحلة الثانوية العامة لعام 2024، حيث تداول البعض جدولًا ظنًا منهم أنه هو الجدول المعتمد لهذا العام، إلا أننا من خلال مقالنا سوف نتعرف سويًا عن حقيقة هذا الجدول وهو حقًا تم إصداره من قبل وزارة التعليم المصرية أم لا، وغيرها الكثير من التفاصيل الهامة الأخرى.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

يتساءل الطلاب عن الجدول المتداول خلال الأيام السابقة على بعض مواقع الإنترنت المنتشرة والذي يشاع أنه جدول الثانوية العام للعام الدراسي الجاري، إلا أن تم النفي من قبل وزارة التعليم حيث إنها أوضحت أنها لم تقم بإصدار أي جداول خلال الفترة الماضية، وأن هذا الجدول لا يتصل بالواقع بأي صلة.

فمن المتوقع من قبل الوزارة أن يتم الإعلان عن هذا الجدول على وجه التحديد خلال الفصل الدراسي الثاني كما يحدث كل عام دراسي.

موعد البدء في اختبارات الثانوية العامة

أما بالنسبة إلى الموعد المقرر من قبل وزارة التربية والتعليم داخل الدولة المصرية لكي يتم التمكن فيه البدء في تلك الاختبارات، فمن المعروف أنها سوف تبدأ خلال يوم الـ 15 من يونيو القادم والذي يوافق يوم السبت لعام 2024 ويتم الانتهاء منه بشكل نهائي في يوم الـ 15 من يوليو القادم.

ختاماً لموضوعنا جدول امتحانات الثانوية العامة 2024، فقد وضحنا لكم محبي موقع البديل موعد اختبارات العام الدراسي.