“هسة” أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراقية 2024 .. الوجبة السابعة والثانية

يبحث الكثير من المواطنين العراقيين خلال الساعات الأولى من صباح اليوم عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة حيث أعلنت وزارة العمل العراقية عن ظهور أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية عبر منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية ويتمكن جميع المواطنين الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية إلكترونيًا بكل سهولة وخلال السطور التالية نكشف عن خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة.

خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

ازدادت عمليات البحث في الأيام الأخيرة الماضية عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية وذلك في جميع المحافظات العراقية المختلفة وتوفر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية الرعاية الاجتماعية والمالية والطبية للكثير من المواطنين العراقيين من محدودي الدخل لتحسين الظروف المعيشية للكثير من المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها البلاد خلال الفترة الأخيرة وإليكم خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

أولًا قم بالدخول عبر منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية.

ثم قم بالضغط على “الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية”.

ثم قم بتسجيل جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

ثم اضغط على “بحث”.

تظهر جميع كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

ما هي شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية في العراق؟

بعد الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية يريد الكثير من المواطنين التعرف على شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية حيث يجب أن يكون المتقدم عراقي الجنسية ،كما يجب أن يكون المواطن مقيم دائم في العراق ، كما يجب أن يكون المتقدم لا يزيد عمره عن 60 عام ولا يقل عن 18 عام.