مبروك قبول أكثر 4000 مواطن “أسماء المشمولين في تكافل وكرامة” .. هتلاقي اسمك هنا

تزامنًا مع ظهور أسماء المشمولين الجدد في تكافل وكرامة يبحث الكثير من المواطنين عن رابط تحميل أسماء المشمولين في تكافل وكرامة حيث أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن ظهور نتيجة تكافل وكرامة وذلك بعد توجيهات رئيس الجمهورية بزيادة عدد الأسرة التي تحصل على معاش تكافل وكرامة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد في الفترة الأخيرة الماضية وخلال السطور التالية نكشف عن رابط تحميل أسماء المشمولين في تكافل وكرامة.

رابط تحميل أسماء المشمولين في تكافل وكرامة

ازدادت عمليات البحث في الساعات الأخيرة الماضية عن رابط تحميل أسماء المشمولين في تكافل وكرامة حيث ظهرت الأسماء الجدد التي تحصل على معاش تكافل وكرامة مع بداية العام الميلادي الجديد وذلك عبر موقع استعلامات تكافل وكرامة ، وتم اضافة أكثر من 900 ألف أسرة مصرية للحصول على معاش تكافل وكرامة في ظل غلاء المعيشة وتحمل الكثير من المواطنين الكثير من الظروف الاقتصادية الصعبة وإليكم رابط تحميل أسماء المشمولين في تكافل وكرامة.

أولًا قم بالدخول عبر موقع استعلامات تكافل وكرامة من هنا.

ثم قم بتسجيل الرقم القومي.

ثم اضغط على “استعلام”.

تظهر نتيجة تكافل وكرامة بالقبول أو الرفض.

موعد صرف معاشات تكافل وكرامة

بعد الاستعلام عن رابط تحميل أسماء المشمولين في تكافل وكرامة يبحث الكثير من المواطنين عن موعد صرف معاشات تكافل وكرامة وذلك يوم 15 ديسمبر 2023 ويستطيع جميع المواطنين صرف معاشات تكافل وكرامة من خلال مكاتب البريد المصري أو عبر ماكينات الصرف الآلي المنتشرة في جميع شوارع الجمهورية.