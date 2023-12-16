هتكون شهرين!! إجازة الترم الاول للصفوف الابتدائية تمتد حتى نهاية شهر مارس.. أعرف التفاصيل

يبحث الكثير من الطلاب والطالبات عن تاريخ بداية إجازة الترم الاول 2023-2024 وذلك تزامنًا مع اقتراب نهاية الفصل الدراسي الأول حيث اقترب موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول لهذا العام وينتظر الكثير من الطلاب تاريخ بداية إجازة الترم الاول 2023-2024 والتي من المحدد أن تبدأ يوم 27 يناير 2024 في جميع المدارس على مستوى الجمهورية وخلال السطور التالية نكشف المزيد من المعلومات حول تاريخ بداية إجازة الترم الاول 2023-2024.

تاريخ بداية إجازة الترم الاول 2023-2024

يترقب جميع طلاب السنوات الدراسية المختلفة تاريخ بداية إجازة الترم الاول 2023-2024 وذلك بعد الكثير من الاجتهاد والمذاكرة ومراجعة المواد الدراسية المختلفة خلال الفصل الدراسي الحالي وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن تاريخ بداية إجازة الترم الاول 2023-2024 يكون يوم السبت الموافق 27 يناير 2024 ومن الجدير بالذكر أن اجازة منتصف العام تستمر لمدة اسبوعين متتاليين حتى يوم الخميس الموافق 8 فبراير 2024.

موعد بداية الفصل الدراسي الثاني 2024

بعد معرفة تاريخ بداية إجازة الترم الاول 2023-2024 يبحث الكثير من الطلاب والطالبات في سنوات التعليم الابتدائي والاعدادي والثانوي عن موعد بداية الدراسة في الفصل الدراسي الثاني وحسب خطة وزارة التربية والتعليم تبدأ الدراسية في الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 10 فبراير 2024 ، على أن تبدأ امتحانات نهاية العام خلال شهر مايو 2024 ، ومن الجدير بالذكر أن الفصل الدراسي الثاني يوافق شهر رمضان القادم والذي يبدأ في 10 مارس 2024 كما تأتي اجازة عيد الفطر المبارك خلال الفصل الدراسي الثاني.