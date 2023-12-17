“رسميا” جدول امتحانات المرحلة الإبتدائية (الرابع والخامس والسادس)

جدول امتحانات الصف الثالث والرابع والخامس والسادس الابتدائي، يهتم أولياء الأمور خلال الفترة الحالية عن الجداول الخاصة بالمرحلة الإبتدائية بشكل كامل وهذا مع الإعلان عن البدء في تلك الاختبارات، حيث يتم البحث عنها لكي يتم الاستعداد لها بشكل جيد دون التعرض إلى أي مشكلة خلال أداء الاختبارات، ومن خلال مقالنا سوف نذكر لكم أهم المواعيد المقررة في تلك الجداول بشكل مفصل.

جدول امتحانات المرحلة الإبتدائية

من المعروف أن الجميع مع اقتراب الامتحانات يتساءلون عن الجداول الخاصة بها، لذلك من خلال الفقرات القادمة على تلك الجدول، حيث يعرف أن الصف الثالث الإبتدائي لم يوجد له اختبارات في نهاية الفصول الدراسية، فإن الاختبارات تبدأ من الصف الرابع، وتكون تلك الجداول كما يلي:

جدول الصف الرابع: تكون مواعيد الاختبارات الخاصة بهذا الصف الدارسي يكون كما يلي:

14 يناير مادة اللغة العربية بالإضافة إلى مادة التربية الدينية.

17 يناير مادة الرياضيات.

18 يناير مادة العلوم.

19 يناير مادة الدراسات الاجتماعية.

جدول الصف الخامس: بالنسبة إلى جدول الصف الخامس يكون كالتالي:

21 يناير مادة اللغة العربية بالإضافة إلى مادة التربية الدينية.

24 يناير مادة الرياضيات.

25 يناير مادة العلوم.

26 يناير مادة الدراسات الاجتماعية.

جدول الصف السادس

كما أن الجدول الخاص بهذا الصف يكون كالتالي:

25 يناير مادة اللغة العربية بالإضافة إلى مادة التربية الدينية.

31 يناير مادة الرياضيات.

1 فبراير مادة العلوم.

2 فبراير مادة الدراسات الاجتماعية.

ختاماً لموضوعنا جدول امتحانات المرحلة الإبتدائية، فقد وضحنا لكم محبي موقع البديل جدول امتحانات صفوف النقل الرابع والخامس والسادس.