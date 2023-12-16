“زقططوا يا موظفين” بعد قرار زيادة الحد الأدنى إلى 4 آلاف جنيه اعرف جدول زيادة رواتب الموظفين بالحكومة

بالرغم من وجود الأزمات الاقتصادية على مستوى العالم، إلا أن الحكومة المصرية تحرص على زيادة الأجور للعاملين، حتى وصلت إلى 4000 جنيه، ويعد هذا الأمر للمرة الخامسة خلال فترة وجيزة، بعد أن كانت قيمة الحد الأدنى 1200 جنيه، ومن خلال زيادة الرواتب وصلت المبالغ التي يتم صرفها إلى 16.4 مليار جنيه تقوم بـ تحملها خزينة الدولة.

جدول زيادة رواتب الموظفين بالحكومة بعد زيادة الحد الأدنى للأجور

تختلف قيمة الحد الأدنى لكافة المواطنين العاملين داخل الدولة في مختلف الجهات الحكومية وذلك بناءًا على الدرجة التي يحملها كل فرد في وظيفته، وإليكم الجدول الذي تم تطبيقه منذ شهر أكتوبر الماضي:

يستحق الفرد الحاصل على الدرجة السادسة أن يصبح الحد الأدنى لراتبه حوالي 4000 جنيه.

بينما حامل الدرجة الخامسة 4500 جنيه.

كما أن حامل الدرجة الرابعة 5000 جنيه.

إضافة إلى ذلك يستحق حامل الدرجة الثالثة 5500 جنيه.

بالنسبة للفرد الحاصل على الدرجة الثانية 6000 جنيه.

إلى جانب ما سبق يستحق الفرد الحاصل على الدرجة الأولى 7000 جنيه.

بينما حامل درجة مدير عام يحصل على حد أدنى لـ راتبه 8000 جنيه.

وأخيرًا يستحق الفرد صاحب الدرجة العالية على حد أدنى لراتب 9000 جنيه.

صدر قانون جديد رقم 172 في العام الحالي ينص على وجود بعض الزيادات في علاوة غلاء المعيشة الخاصة بالموظفين العاملين في قانون الخدمة المدنية، بالإضافة إلى وجود بعض الزيادات المضافة إلى المنحة الاستثنائية للموظفين داخل الشركات التابعة للقطاع العام وذلك ضمن القانون رقم 166 الذي تم إصداره في العام الماضي، أما بالنسبة للقانون رقم 148 الصادر في عام 2019 فإنه ينص على إضافة منحة استثنائية لأصحاب المعاشات أو من يستحقونه عنهم.