“صندوق الإسكان” موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 للإعلان الـ18// شروط التقديم على شقق الإسكان

ميعاد حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023، متى يتم حجز وحدات الإسكان الاجتماعي لهذا العام؟ يتساءل عدد كبير من محدودي الدخل عن المواعيد التي يسهل فيها حجز وحدة سكنية داخل مشروع الإسكان الاجتماعي المتعارف عليه داخل الدولة المصرية، حيث ان تلك الوحدات من أهم المشروعات التي تم إقامتها بغرض توفير شقق سكنية مختلفة المساحات إلى الأفراد الذين لا يستطيعون شراء سكن ودفع القيمة الخاصة به بشكل كامل على دفعة واحدة.

ميعاد حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023

من المقرر أن يتم البدء في حجز الوحدات السكنية المطروحة من هيئة الإسكان الاجتماعي إلى جميع محدودي ومتوسطي الدخل بداية من الشهر الأول للعام القادم 2024، حيث قامت الوزارة بطرح مساحات سكنية تصل إلى 90 مترًا.

فمن الجدير بالذكر أن تلك الوحدات تم طرحها لكي يتم تسديد القيمة الخاصة بها على عدة أقساط متساوية بعد دفع مقدم 10% من قيمة العقار الأصلية.

شروط التقديم على شقق الإسكان

يوجد عدد من الشروط التي يتم إتباعها لكي يتم التمكن من التقديم على تلك الوحدات، والتي تكون كما يلي:

يكون المتقدم مصري الجنسية.

كذلك عمره لا يقل عن الـ 21 ولا يزيد عن الـ 50 عامًا.

لا يزيد الدخل عن الـ 6 آلاف للأعزب أو عن الـ 8 ألاف جنيه بالنسبة إلى المتزوج.

ختاماً لموضوعنا ميعاد حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023، فقد وضحنا لكم موعد التقديم في شقق الإسكان الاجتماعي وشروط التقديم.