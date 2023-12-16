موعد إطلاق استمارة الضمان الاجتماعي في العراق 2024 وابط التقديم

يتساءل الكثير من مواطني دولة العراق عن موعد إطلاق استمارة الضمان الاجتماعي في العراق لكي يتمكنون من التسجيل بكل سهولة ويُسر، حيث أعلن المتحدث الرسمي بأسم الوزارة خلال تصريحات له عن اقتراب موعد الإعلان عنها وهذا ما دفع المواطنين للبحث عنها، لذا اليوم سنتطرق لتوضيح المزيد من التفاصيل بالإضافة إلى أننا سنوضح لكم رابط التقديم.

موعد إطلاق استمارة التقديم على الضمان الاجتماعي

أعلن المتحدث بإسم وزارة العمل العراقية عن اقتراب موعد الإعلان عن استمارة التقديم على الضمان الاجتماعي بدولة العراق خلال الأيام المُقبلة، فمن المتوقع أن يكون الرابط مُتاح يوم 18 ديسمبر من الشهر الجاري على الموقع الرسمي الخاص بوزارة العمل العراقية تسهيلاً على كافة الراغبين في التقديم بشكل إلكتروني دون الحاجة للذهاب إلى أي مكان.

وتجدر الإشارة إلى أنه في حال الإعلان عنها يُمكنك الذهاب مباشرةً إلى رابط وزارة العمل العراقية والقيام بإدخال كافة البيانات المطلوبة في الخانات الشاغرة لها بدقة كاملة لكي تستفيد من الدعم المُقدم من قبل الجهات المسؤولة.

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