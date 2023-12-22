“خطوة بخطوة” التسجيل في الدعم الاجتماعي المباشر المغرب// أهداف الدعم المباشر بالمغرب 

التسجيل في الدعم الاجتماعي المباشر المغرب، يعتبر هذا التساؤل متداولًا بشكل كبير للغاية بين الأفراد داخل الدولة المغربية، فهو من الخدمات المالية التي يتم تقديمها إلى الأسر المتاحة لكي تسد جميع الإحتياجات الخاصة بها خلال الحياة اليومية، حيث يوجد عدد من الخطوات تساعد في إتمام التقديم إلى هذا الدعم، ومن خلال مقالنا سوف نتعرف على تلك الطريقة، وغيرها من التفاصيل الأخرى.

التسجيل في الدعم الاجتماعي المباشر المغرب

يعرف أن العديد من الأسر تواجه الكثير من الظروف الصعبة التي يتم التعرض إليها عدم وجود دخل شهري، لذلك قامت الدولة بتوفير دعم مالي إلى تلك الأسر لكي يتم التمكن من سد كافة احتياجاتهم اليومية، أما بالنسبة إلى طريقة التقديم إليها تكون كما يلي:

قم بالدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة الدعم المباشر من هنا . اضغط على زر إنشاء حساب جديد. قم بالضغط على الاستمارة الخاصة بطلب الاستفادة من الدعم المباشر. ادخل رقم البطاقة الوطنية والتي يلزم أن تكون تابعة إلى رب الأسرة. قم بكتابة معرف الرقمي الاجتماعي ويكون لرب الأسرة أيضًا. اكتب تاريخ الميلاد. ومن ثم ادخل الرمز المرئي. ثم قم بالضغط تأكيد.

أهداف الدعم المباشر بالمغرب

يهدف هذا الدعم المقدم إلى الأسر المستحقة إلى عدد من الأهداف، والتي تكون كما يلي:

تحسين مستوى المعيشة لدى منعدمي الدخل.

محاربة الفقر بكل الصور

العمل على تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين جميع الأسر داخل الدولة.

ختاماً لموضوعنا التسجيل في الدعم الاجتماعي المباشر المغرب، فقد تعرفنا على كافة الخطوات الخاصة بالتسجيل.