موعد بدء امتحانات الشهادة السودانية لعام 2024 وفقاً للخطة الدراسية (وزارة التعليم السودانية)

جدول امتحانات الشهادة السودانية لعام 2024، يتساءل البعض عن الجدول المخصص إلى الشهادة السودانية للعام الدراسي الحالي، حيث قامت وزارة التعليم السعودية بإصدار جدولًا للاختبارات التي تتعلق بهذه المرحلة الدراسية لكي يتم التمكن من الاستعداد الجيد لها والحصول على أعلى معدل فيها استعدادًا للالتحاق بالجامعات والمعاهد المتنوعة، ومن خلال مقالنا نقدم لكم أهم المواعيد الخاصة بتلك الامتحانات وغيرها من التفاصيل.

موعد بدء امتحانات الشهادة السودانية لعام 2024

الجدير بالذكر أن وزارة التعليم داخل دولة السودان قد قامت بالإعلان عن الموعد المخصص إلى الخضوع إلى امتحانات الثانوية العامة بالدولة، ووفقًا للقرار الذي قامت بإصداره يكون هذا الموعد يوم 11 يونيو القادم لعام 2024 في تمام الساعة الـ 8، وتظل الامتحانات قائمة حتى يوم الـ 22 من الشهر ذاته.

جدول اختبارات الثانوية العامة السودانية

أما بالنسبة إلى الجدول الخاص بهذه الاختبارات لعام 2024 تكون كما يلي:

11 يونيو مادة التربية الدينية.

12 يونيو مادة الحاسب الآلي.

13 يونيو مادة العلوم الهندسية والأحياء.

14 يونيو مادة الجغرافيا.

15 يونيو مادة الكيمياء، مادة الدراسات الإسلامية، مادة الأدب الإنجليزي.

16 يونيو مادة الأدب الإنجليزي التابعة إلى الفرع الأدبي.

18 يونيو مادة اللغة العربية.

19 يونيو مادة الفيزياء ومادة التاريخ.

20 يونيو مادة الفرنساوي.

21 يونيو مادة الرياضيات التي تتعلق بالفرع العلمي.

22 يونيو مادة الإنجليزي.

ختاماً لموضوعنا موعد بدء امتحانات الشهادة السودانية لعام 2024، فقد وضحنا لكم محبي موقع البديل جدول اختبارات الثانوية العامة السودانية.