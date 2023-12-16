زيادة جديدة قدرها 400 جنية لجميع الموظفين “رواتب الموظفين شهر ديسمبر 2023” .. بعد تطبيق الحد الأدني

بالتزامن مع اقتراب صرف صرف رواتب شهر ديسمبر 2024 يبحث الكثير عن رابط الاستعلام عن رواتب الموظفين شهر ديسمبر 2023 بالزيادة الجديدة التي أقرها رئيس الجمهورية في سبتمبر الماضي ، حيث سيتم صرف الزيادة الاستثنائية الجديدة بقيمة 500 جنيهًا مصريًا وذلط لمساندة جميع المواطنين في ظل غلاء الأسعار والتضخم الاقتصادي خلال الأشهر الماضية وخلال السطور التالية نكشف عن خطوات الاستعلام عن رواتب الموظفين شهر ديسمبر 2023.

رابط الاستعلام عن رواتب الموظفين شهر ديسمبر 2023

ازدادت عمليات البحث من قبل الموظفين والعاملين بمختلف قطاعات وهيئات الدولة عن رابط الاستعلام عن رواتب الموظفين شهر ديسمبر 2023 حيث تم زيادة رواتب شهر ديسمبر وفقًا لقرارات رئيس الجمهورية بزيادة الحد الأدنى للأجور كما تم صرف الزيادة الجديدة على رواتب شهر أكتوبر وشهر نوفمبر الماضي وإليكم خطوات الاستعلام عن رواتب الموظفين.

أولًا يجب الدخول عبر موقع وزارة المالية من هنا.

ثم قم بتسجيل الدخول.

ثم قم بالضغط على “الاستعلام عن رواتب الموظفين شهر ديسمبر 2023”.

ثم قم بتسجيل الرقم القومي وجميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

ثم اضغط على “استعلام”.

تظهر قيمة راتب شهر ديسمبر 2023 بالزيادة الجديدة.

موعد صرف رواتب شهر ديسمبر 2023

بعد الاستعلام عن رواتب الموظفين يتساءل الكثير من الموظفين عن موعد صرف رواتب شهر ديسمبر 2023 وقد أعلنت وزارة المالية أنه سيتم صرف رواتب الموظفين يوم الاثنين الموافق 23 ديسمبر القادم ويستمر صرف رواتب شهر ديسمبر 2023 حتى يوم الخميس الموافق 28 ديسمبر الجاري.