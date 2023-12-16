يا سعدك يا هناك “موعد امتحانات الترم الاول 2024-2023” لجميع الصفوف الابتدائية

يبحث الكثير من الطلاب والطالبات في جميع الصفوف الدراسية المختلفة عن موعد امتحانات الترم الاول 2024-2023 حيث بدء العد التنازلي على موعد امتحانات الترم الاول 2024-2023 وذلك وفق ما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حيث تبدأ امتحانات الترم الاول يوم 14 يناير 2024 في جميع المدارس على مستوى الجمهورية لجميع سنوات النقل وخلال السطور التالية نكشف المزيد من المعلومات حول موعد امتحانات الترم الاول 2024-2023.

موعد امتحانات الترم الاول 2024-2023

ازدادت عمليات البحث في الأيام الأخيرة الماضية عن موعد امتحانات الترم الاول 2024-2023 وذلك بعد إعلان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن بداية امتحانات الترم الأول يوم السبت الموافق 14 يناير 2024 في جميع سنوات النقل من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي ، كما تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية يوم 9 يناير 2024 ، وتستمر امتحانات الترم الأول حتى يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024 ، ومن الجدير بالذكر أن موعد امتحانات الترم الاول 2024-2023 في الجامعات تبدأ يوم 10 يناير 2024 في جميع الكليات العملية والنظرية كما تبدأ الامتحانات العملية يوم 25 ديسمبر 2023

موعد اجازة نصف العام 2024

بعد معرفة موعد امتحانات الترم الاول 2024-2023 يبحث الكثير من الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور عن موعد اجازة نصف العام والتي تبدأ يوم السبت الموافق 27 يناير 2024 وتستمر لمدة أسبوعين لتنتهي يوم الخميس الموافق 8 فبراير 2024 ، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني في المدارس والجامعات يوم السبت الموافق 10 فبراير 2024.