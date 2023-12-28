تعرف على موعد الاجازات والعطلات الرسمية في المغرب 2024

موعد الاجازات والعطلات الرسمية في المغرب، يهتم جميع المواطنين داخل دولة المغرب عن العطلات التي يتم الحصول عليها خلال الفترة القادمة داخل الدولة، فإن الإجازات والعطلات تعد مصدرًا للراحة للجميع و تجعلهم يستطيعون مواصلة كافة الأعمال الخاصة بهم بشكل نشيط، ومن خلال مقالنا نتعرف معًا على أهم تلك العطلات وغيرها من التفاصيل بشكل مفصل.

موعد الاجازات والعطلات الرسمية في المغرب

يتساءل الجميع داخل المغرب عن أهم العطلات التي تم أخذها خلال الفترة القادمة، حيث يتبين لنا أن المغرب تحتفل بعدد من الإجازات الرسمية خلال الأيام الآتية، والتي تكون كما يلي:

عطلة عيد الميلاد يوم الـ 1 من يناير لعام 2024 القادم.

إجازة يوم تقديم وثيقة الاستقلال يوم الـ 11 من يناير القادم.

عطلة نصف العام من الـ 21 يناير حتى الـ 28 من الشهر ذاته.

إجازة البينية الثالثة يوم 10 مارس وكذلك 20 أبريل بالإضافة إلى 5 مايو.

إجازة عيد العمال اليوم الأول في شهر مايو.

إجازات أخرى داخل المغرب

يوجد عدد من أيام الإجازات الأخرى ومنها:

إجازة عيد الفطر من يوم الـ 1 من شوال إلى يوم الـ 3 من الشهر ذاته.

إجازة عيد الأضحى من يوم الـ 9 من ذي الحجة إلى الـ 13 من الشهر ذاته.

عطلة عيد العرش يوم الـ 30 من يوليو.

إجازة ثورة الشعب يوم الـ 20 من أغسطس.

عطلة عيد الشباب يوم الـ 21 من أغسطس أيضًَا.

إجازة عيد الاستقلال يوم الـ 18 من نوفمبر.

ختاماً لموضوعنا موعد الاجازات والعطلات الرسمية في المغرب، فقد وضحنا لكم جميع اجازات دولة المغرب للعام الجديد 2024.