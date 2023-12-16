أعرف حالًا جدول صرف رواتب شهر ديسمبر 2023 “من هنـــا” .. + معرفة قيمة الزيادة الجديدة بأمر رئاسي

ازدادت عمليات البحث في الساعات الاخيرة الماضية من الكثير من العاملين بقطاعات الدولة المختلفة عن جدول صرف رواتب شهر ديسمبر 2023 حيث أعلنت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023 يبدأ يوم الاثنين الموافق 23 ديسمبر الجاري ، وسيتم صرف رواتب شهر ديسمبر بالزيادة الجديدة التي أقرها رئيس الجمهورية في شهر سبتمبر الماضي وخلال السطور التالية نكشف عن جدول صرف رواتب شهر ديسمبر 2023.

جدول صرف رواتب شهر ديسمبر 2023

أعلنت وزارة المالية المصرية عن جدول صرف رواتب شهر ديسمبر 2023 حيث لم يتبقى سوى أيام قليلة تفصلنا عن أول ايام صرف رواتب شهر ديسمبر 2023 وفق ما أعلنته وزارة المالية عبر موقعها الرسمي وعبر صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” ، وإليكم جدول صرف رواتب شهر ديسمبر 2023.

أول أيام صرف رواتب شهر ديسمبر 2023 يوم الاثنين الموافق 23 ديسمبر الجاري.

ثاني أيام صرف رواتب شهر ديسمبر 2023 يوم الثلاثاء الموافق 24 ديسمبر الجاري.

ثالث أيام صرف رواتب شهر ديسمبر 2023 يوم الأربعاء الموافق 25 ديسمبر الجاري.

رابع أيام صرف رواتب شهر ديسمبر 2023 يوم الخميس الموافق 26 ديسمبر الجاري.

أماكن صرف رواتب شهر ديسمبر 2023

بعد معرفة جدول صرف رواتب شهر ديسمبر 2023 يستطيع جميع المواطنين صرف رواتب شهر ديسمبر بداية من يوم الاثنين الموافق 23 ديسمبر الجاري من خلال جميع ماكينات الصرف الآلي ATM أو من خلال جميع البنوك المصرية أو عبر مكاتب البريد المصري ، ومن الجدير بالذكر أنه سيتم صرف رواتب شهر ديسمبر بالزيادة الجديدة وهي الزيادة الثانية هذا العام حيث تم زيادة الحد الادنى للأجور في شهر ابريل الماضي للمرة الأولى والمرة الثانية خلال شهر سبتمبر الماضي.