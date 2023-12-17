هل يوجد ازالات جديدة في جدة؟.. الأمانة العامة السعودية تُوضح

كثر البحث في الآونة الأخيرة داخل المملكة العربية السعودية عن هل يوجد ازالات جديدة في جدة أم لا، حيث أعلنت الجهات الحكومية عن تشكيل لجان متخصصة بإزالة الأحياء العشوائية داخل مدن السعودية للقضاء عليها ولتوفير حياة كريمة وخدمات تعليمية وصحية لكل المتواجدين بهذه المناطق، لذا اليوم سنتطرق لتوضيح المزيد من التفاصيل حول هذا الأمر.

هل يوجد ازالات جديدة في جدة؟

يرغب المواطنين في معرفة كل ما هو جديد يخص شأن الإزالات في مدينة جدة أو غيرها من المدن التي شهدت خلال الفترة الماضية إزالات للمناطق العشوائية لتوفير حياة كريمة للسكان، ولكن تجدر الإشارة إلى أن الجهات المسؤولة لم تُعلن حتى وقتنا هذا عن أي تفاصيل تخص ازالات جديدة في جدة وفي حال إعلان الأمانة العامة عن أي تفاصيل سنوفيكم بها مباشرةً.

أسباب الإزالات في السعودية

هناك العديد من الأسباب التي أقرتها الجهات المختصة وهي:

افتقار المناطق العشوائية للخدمات الصحية والتعليمية وغيرها.

تسعى الحكومة السعودية بحلول 2030 أن تكون المملكة بأكملها خالية من أي مناطق عشوائية.

تتسبب المناطق العشوائية في تشويه المنظر الحضاري للقادمين من كل مكان للمملكة.

الاستعلام عن تعويضات جدة

لكي تتمكن من الاستعلام عن التعويضات الخاصة بجدة لابد من اتباع بعض الخطوات التي جاءت على النحو التالي: