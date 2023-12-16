هتقبص زيت وسكر بعدد شعر راسك “نصيب الفرد في تموين يناير 2024” بعد الزيادة الرسمية

مع اقتراب بداية شهر يناير 2024 يبحث الكثير من المواطنين عن نصيب الفرد في تموين يناير 2024 حيث أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن نصيب الفرد على تموين شهر يناير 50 جنيهًا مصريًا يحصل بها الفرد على الزيت والسكر والسلع التموينية بأسعار مخفضة ، ونفت وزارة التموين جميع ما يتم تداوله من أخبار غير صحيحة حول زيادة نصيب الفرد في تموين شهر يناير وخلال السطور التالية نكشف المزيد من المعلومات حول نصيب الفرد في تموين يناير 2024.

نصيب الفرد في تموين يناير 2024

ازدادت عمليات البحث في الأيام الأخيرة الماضية حول نصيب الفرد في تموين يناير 2024 حيث أن نصيب الفرد ثابت بقيمة 50 جنيهًا حتى الفرد الرابع في البطاقة التموينية و بداية من الفرد الخامس يحصل على 25 جنيهًا فقط ، ومن الجدير بالذكر أن الفرد الواحد يحصل على زجاجة زيت واحدة 800 مللي وكيلو جرام سكر واحد بأسعار مخفضة توفرها وزارة التموين والتجارة الداخلية في جميع منافذ وزارة التموين .

موعد صرف تموين شهر يناير 2024

بعد معرفة نصيب الفرد في تموين يناير 2024 يبحث الكثير من المواطنين عن موعد صرف تموين شهر يناير 2024 وذلك بداية من يوم الاثنين الموافق 1 يناير 2024 وعلى مدار الشهر ومن الجدير بالذكر أنه تم توفير السكر الحر على البطاقة التموينية بأسعار مخفضة بسعر 27 جنيهًا للكيلو الواحد وذلك بداية من يوم 15 ديسمبر 2023 ، كما يتوفر السكر على بطاقة التموين بسعر 13 جنيهًا.