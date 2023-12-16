انخفاض اسعار السلع في تموين شهر يناير 2024 “بشرى سارة للجميع بعد زيادة نصيب الفرد إلى 100 جنية

ازدادت عمليات البحث في الفترة الأخيرة عن أسعار السلع في تموين شهر يناير 2024 وذلك بالتزامن مع غلاء الأسعار بشكل كبير في المحلات التجارية وخاصة أسعار السكر حيث وصل سعر كيلو السكر إلى 50 جنيهًا ، وتوفر وزارة التموين والتجارة الداخلية السلع التموينية بأسعار مخفضة تناسب جميع المواطنين ومن الجدير بالذكر أن أكثر من 50 مليون مواطن مصري يستفيد من البطاقة التموينية وخلال السطور التالية نكشف عن أسعار السلع في تموين شهر يناير 2024.

اسعار السلع في تموين شهر يناير 2024

يبحث الكثير من المواطنين عن أسعار السلع في تموين شهر يناير 2024 حيث انتشرت الكثير من الأخبار الغير صحيحة حول زيادة أسعار السلع في تموين شهر يناير 2024 ، وقد فت الغرفة التجارية بوزارة التموين والتجارة الداخلية جميع الأخبار المتداولة حول أسعار السلع في تموين شهر يناير 2024 وأكدت أن جميع السلع التموينية والتي تصل لأكثر من 32 سلعة تموينية توجد بنفس أسعار عام 2023 ولا توجد أي زيادات جديدة كما أكدت أنه سيتم توفير السكر بكميات كبيرة ويمكن الحصول عليه البطاقة التموينية بسعر 27 جنيهًا للكيلو وإليكم أسعار السلع في تموين شهر يناير 2024.

سعر زجاجة الزيت 800 مللي 30 جنيهًا.

سعر كيلو السكر 13 جنيهً

سعر المكرونة 400 جرام 8 جنيهًا.

سعر الملح 2 حنيهًا.

متى يتم صرف تموين شهر يناير 2024؟

بعد معرفة اسعار السلع في تموين شهر يناير 2024 يتساءل الكثير من المواطنين عن موعد صرف تموين شهر يناير 2024 وذلك يوم الاثنين الموافق الأول من يناير القادم ، وذلك من خلال أكثر من 40 ألف منفذ تمويني على مستوى الجمهورية ، كما يتمكن جميع المواطنين من الحصول على السكر الحر من خلال منافذ وزارة التموين في جميع المحافظات بداية من اليوم.