بدء العد التنازلي .. موعد صرف المرتبات شهر ديسمبر 2023 بالزيادة الجديدة

ينتظر جميع الموظفين في مصر ميعاد صرف المرتبات الخاصة بشهر ديسمبر 2023 ؛ حيث قامت وزارة المالية بتحديد الموعد الذي سيتم فيه صرف المرتبات لشهر ديسمبر الحالي لكل العاملين في اجهزة لدولة المختلفة و في كل الوزارات وجميع القطاعات التابعة لها ، و سوف يكون ذلك بداية من يوم الأحد الموافق ٢٤ ديسمبر، و يستمر صرف المرتبات على مدار الأيام المقبلة و سوف يستمر لمدة اسبوع حتى يوم الخميس الموافق ٢٨ ديسمبر .

موعد صرف المرتبات شهر ديسمبر 2023

معظم الموظفين بالدولة في انتظار راتب شهر ديسمبر الحالي و ذلك بعد صدور قرا بالزيادات الأخيرة للحد الأدنى المقرر للأجور و التي قام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالإعلان عنها في شهر سبتمبر ٢٠٢٣ الماضي ، حيث قد تغير هذا الحد و وصل إلى أربعة آلاف جنيه و ذلك بدلا من السابق حيث كان الحد الادني عبارة عن 3500 جنيه .

و إليكم الآن بعض الهيئات و الوزارات المختلفة التي سيتم صرف المرتبات الخاصة بهم يوم 24 في الشهر مثل : ( الأمن القومي و مجلس النواب و المجلس القومي و وزارة التضامن الاجتماعي و كذلك التموين والتجارة الداخلية و القوى العاملة و مديريات الطرق وغيرها من القطاعات الأخرى ».

و بعض القطاعات الاخري سوف تكون يوم 25 في الشهر مثل وزارات التعليم العالي و وزارة العدل و زارة التخطيط و وزارة الاستثمار ، و الأزهر و كذلك دار الإفتاء المصرية و بعض الهيئات مثل هيئة النيابة الإدارية و الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة و غيرها

و سيتم صرف في ايام 26، 27، 28 في الشهر لبقية العاملين الذين تأخروا عن موعدهم في صرف المرتبات في هذه المواعيد المحددة لكل وزارة و لن يكون هناك تأخير غير ذلك كما يزعم البعض و يروج شائعات في هذا النحو .