عشان تاخد بطاقة الخدمات المتكاملة بكل سهولة “الاستعلام عن الكشف الطبي للمعاقين” 2024

الاستعلام عن الكشف الطبي للمعاقين أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن تفعيل رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين، وذلك لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لإثبات الإعاقة، ويتم ذلك من خلال موقع المجالس الطبية المتخصصة بالتنسيق الفعّال مع وزارة الصحة والسكان، ضمن إطار الربط الإلكتروني الحكومي بين الوزارتين، بهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين.

الاستعلام عن الكشف الطبي للمعاقين

يمكن الآن للمواطنين الاستعلام بسهولة عن نتيجة الكشف الطبي للاستفادة من بطاقة الخدمات المتكاملة عبر موقع المجالس الطبية المتخصصة، وتوضح وزارة التضامن الاجتماعي الخطوات التي يمكن اتباعها للاستعلام عن النتيجة كما يلي:

قم بتسجيل الدخول إلى موقع المجالس الطبية المتخصصة .

. انقر على أيقونة “الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي”.

أدخل الرقم القومي الخاص بالمواطن الراغب في الاستعلام.

قم بكتابة كلمة المرور المعينة للكشف الطبي.

انقر على أيقونة “بحث” لظهور النتيجة.

الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة لإثبات الإعاقة

تمكنت وزارة التضامن الاجتماعي من تفعيل رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة لإثبات الإعاقة عبر موقعها الإلكتروني، ويمكنك القيام بالاستعلام عن موقف طلب بطاقة الخدمات المتكاملة للمتقدمين من ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال الخطوات التالية:

اختيار أيقونة “بطاقة الخدمات المتكاملة” على الموقع الرسمي للوزارة.

إضافة الرقم القومي الذي يتألف من 14 رقمًا في الخانة المخصصة له.

الضغط على أيقونة “بحث” للقيام بعملية الاستعلام.

بعد اتباع الخطوات السابقة، ستظهر نتيجة الاستعلام عن بطاقة الخدمات.

كيفية تفسير نتيجة الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة

تفسير نتيجة الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة يتغير وفقًا للحالة الفردية لكل متقدم، وفقًا لوزارة التضامن الاجتماعي، يمكن تفسير رسائل الاستعلام على النحو التالي:

الرسالة الأولى: “البيانات الأساسية“

تعني أن الطلب في مرحلة التسجيل.

الرسالة الثانية: “إعادة العرض“

تشير إلى رفض الطلب من قبل اللجنة الطبية.

الرسالة الثالثة: “غير مستوفي الأوراق“

تعني أن الطلب غير مستوفي لبعض الأوراق المطلوبة.

الرسالة الرابعة: “مرتجع للجنة“

تشير إلى إرسال الطلب إلى اللجنة الطبية لإعادة النظر فيه.

الرسالة الخامسة: “تم الكشف“

تعني أن الكشف الطبي تم على صاحب الطلب.

الرسالة السادسة: “تم تحويل الطلب لوزارة التضامن الاجتماعي“

تشير إلى تحويل الطلب إلى وزارة التضامن الاجتماعي.