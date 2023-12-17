اجري عشان تذاكر مافيش تأجيل “موعد بداية امتحانات نصف العام الدراسي 2023-2024”

متى تبدأ امتحانات نصف السنة 2024؟ يتردد هذا السؤال كثيرًا في تلك الأيام عن بدء امتحانات نصف العام الدراسي، وطبقًا للخريطة الزمنية لبدء العام الدراسي في 30 سبتمبر 2023 ويستمر حتى 8 يونيو 2024 بمعدل 35 أسبوع لجميع المراحل التعليمية بجميع المدارس الحكومية والخاصة.

موعد بداية امتحانات نصف العام الدراسي

أن بداية امتحانات نصف العام الدراسي تأتي في موعدها المحدد لها كل عام، وذلك لما يوافق الجدول الزمني لها والموضع من قِبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وأن المفترض لها أن تبدأ الإمتحانات بداية شهر يناير المُقبل بالصفوف الأولية وهي كالآتي:

اصدرت وزارة التربية والتعليم المصرية بيانًا ببدء امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم الأحد 14 يناير 2024، وهذا وقد أقرت الوزارة ببدأ امتحانات الفصل الدراسي للصفوف النقل بمدارس التعليم الفني يوم الثلاثاء الموافق 9 يناير.

وجاء في البيان المُعلن عن بدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم 27 يناير 2024 مع استمرارها حتى الخميس الموافق 8 من فبراير.

كما جاء في البيان ايضًا أن امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف الثاني الثانوي على مستوى المديرية تم تحديده ليوافق 14 من يناير المقبل وتستمر حتى 24 يناير

أوضح مسؤل من وزارة التربية والتعليم أن نظام الأسئلة للصفوف الثانوية والتي تمتلك جهاز التابلت، يتم الاختبار على أسئلة الاختيار من متعدد بمعدل 85%، وأن الأسئلة المقالية تاتي بمعدل 15%، وذلك طبقاً لما لتحديثات الوزارة بشأن المناهج التعليمية.

موعد بداية امتحانات نصف العام الدراسي، طبقا لما أصدرته وزارة التربية والتعليم يوافق 14 يناير في الصفوف الأولى، وذلك بنظير ما تم دراسته خلال فترة الفصل الدراسي، ويتضمن الامتحانات كل ما تم شرحه خلال الفصل الدراسي بما يتناسب مع مستوى الطلاب.