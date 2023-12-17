ليك عربية وكمان كشوفات مجانية في أي مكان “خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة” لأصحاب الهمم

خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بواسطة إجراءات بسيطة وسريعة، يمكنك الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة، حسب إعلان وزارة التضامن الاجتماعي، عبر رابط إلكتروني، ويعتبر كارت الخدمات المتكاملة تخصيصًا من الوزارة لتقديم مجموعة من الخدمات السريعة لفئة ذوي الإعاقة، حيث يساعد في الحصول على الحقوق المنصوص عليها في القوانين، ويمنح هذا الكارت بعد توقيع الكشف الطبي على المتقدمين في مستشفيات وزارة الصحة.

خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة

للاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة، يمكن اتباع الخطوات التالية بسهولة:

قم بفتح الرابط المعلن من قبل وزارة التضامن للاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة.

للاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة. اضغط على أيقونة “استعلام طلبات” المتاحة عبر الرابط.

قم بإدخال الرقم القومي الخاص بالشخص المتقدم.

اضغط على أيقونة “استعلام” لتقديم الطلب.

سيظهر نتيجة الاستعلام، بما في ذلك المكان الذي سيتم فيه استلام الكارت.

مميزات كارت الخدمات المتكاملة