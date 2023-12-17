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ليك عربية وكمان كشوفات مجانية في أي مكان “خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة” لأصحاب الهمم
خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بواسطة إجراءات بسيطة وسريعة، يمكنك الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة، حسب إعلان وزارة التضامن الاجتماعي، عبر رابط إلكتروني، ويعتبر كارت الخدمات المتكاملة تخصيصًا من الوزارة لتقديم مجموعة من الخدمات السريعة لفئة ذوي الإعاقة، حيث يساعد في الحصول على الحقوق المنصوص عليها في القوانين، ويمنح هذا الكارت بعد توقيع الكشف الطبي على المتقدمين في مستشفيات وزارة الصحة.
خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة
للاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة، يمكن اتباع الخطوات التالية بسهولة:
- قم بفتح الرابط المعلن من قبل وزارة التضامن للاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة.
- اضغط على أيقونة “استعلام طلبات” المتاحة عبر الرابط.
- قم بإدخال الرقم القومي الخاص بالشخص المتقدم.
- اضغط على أيقونة “استعلام” لتقديم الطلب.
- سيظهر نتيجة الاستعلام، بما في ذلك المكان الذي سيتم فيه استلام الكارت.
مميزات كارت الخدمات المتكاملة
- تمكين أمام الجهات الحكومية: يتعامل حامل الكارت كشخص ذو همم أمام الجهات الحكومية.
- خصومات على وسائل النقل والمواصلات: يحق لحامل الكارت الاستفادة من خصومات على وسائل النقل والمواصلات.
- دخول مجاني للمناطق الأثرية والمتاحف: يتيح الكارت الدخول المجاني للمناطق الأثرية والمتاحف.
- خصومات على الأندية الرياضية: يحصل حامل الكارت على خصومات في الأندية الرياضية.
- الإعفاء من الضرائب: يتمتع حامل الكارت بالإعفاء من بعض الضرائب.
- حصول على سكن حكومي مناسب: يُمكن حامل الكارت من الحصول على سكن حكومي مناسب.
- الدمج في المدارس والمعاهد والجامعات: يتيح الكارت لحامله الدمج في المؤسسات التعليمية.
- جمع معاشين: يمكن حامل الكارت الحصول على معاشين.
- الإعفاء من الرسوم الجمركية على السيارات والأجهزة التعويضية: يحق لحامل الكارت الاستفادة من إعفاء جمركي على السيارات والأجهزة التعويضية.
- فحوصات طبية مجانية في المستشفيات: يُمكن حامل الكارت من الحصول على فحوصات طبية مجانية في المستشفيات.
- التعيين بنسبة 5% من عدد العاملين: يُتيح الكارت فرص التعيين بنسبة مئوية في الوظائف الحكومية.
- الإعفاء الجمركي على السيارات المجهزة والأجهزة التعويضية: يحق لحامل الكارت الاستفادة من إعفاء جمركي على السيارات المجهزة والأجهزة التعويضية.
- خصومات على اشتراكات مراكز الشباب: يتيح الكارت الاستفادة من خصومات على اشتراكات مراكز الشباب.