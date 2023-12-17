مذاكرين ولا لسه؟!! موعد امتحانات أولى وثانية ثانوية 2023-2024 + جدول الامتحانات للعلمي والأدبي

موعد امتحانات أولى وثانية ثانوية 2023-2024 يواجه العديد من طلاب المرحلة الثانوية، خاصة طلاب النقل، التحدي في البحث عن جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023-2024، ويأتي ذلك تزامنًا مع اقتراب فترة اجتياز امتحانات نصف العام الدراسي لعام 2024.

موعد امتحانات أولى وثانية ثانوية 2023-2024

أصدرت مديرية التربية والتعليم في محافظة الدقهلية جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023-2024، لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، وأوضحت المديرية أن امتحانات الفصل الدراسي الأول لعام 2024 ستبدأ اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024.

جدول امتحانات الترم الأول للصف الأول الثانوي 2024

جدول امتحانات الترم الأول للصف الأول الثانوي لعام 2024:

الثلاثاء 9 يناير 2023 : مادة اللغة العربية.

الخميس 11 يناير 2023 : مادة الكيمياء. مادة التاريخ.

الأحد 14 يناير 2023 : مادة الفيزياء. مادة الفلسفة.

الثلاثاء 16 يناير 2023 : مادة الجغرافيا.

الخميس 18 يناير 2023 : مادة الرياضيات.

الاثنين 22 يناير 2023 : مادة الأحياء. مادة اللغة الأجنبية الثانية.

الأربعاء 24 يناير 2023 : مادة اللغة الأجنبية الأولى.



جدول امتحانات الترم الأول للصف الثاني الثانوي لعام 2024