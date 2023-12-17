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مذاكرين ولا لسه؟!! موعد امتحانات أولى وثانية ثانوية 2023-2024 + جدول الامتحانات للعلمي والأدبي
موعد امتحانات أولى وثانية ثانوية 2023-2024 يواجه العديد من طلاب المرحلة الثانوية، خاصة طلاب النقل، التحدي في البحث عن جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023-2024، ويأتي ذلك تزامنًا مع اقتراب فترة اجتياز امتحانات نصف العام الدراسي لعام 2024.
موعد امتحانات أولى وثانية ثانوية 2023-2024
أصدرت مديرية التربية والتعليم في محافظة الدقهلية جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023-2024، لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، وأوضحت المديرية أن امتحانات الفصل الدراسي الأول لعام 2024 ستبدأ اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024.
جدول امتحانات الترم الأول للصف الأول الثانوي 2024
جدول امتحانات الترم الأول للصف الأول الثانوي لعام 2024:
- الثلاثاء 9 يناير 2023:
- مادة اللغة العربية.
- الخميس 11 يناير 2023:
- مادة الكيمياء.
- مادة التاريخ.
- الأحد 14 يناير 2023:
- مادة الفيزياء.
- مادة الفلسفة.
- الثلاثاء 16 يناير 2023:
- مادة الجغرافيا.
- الخميس 18 يناير 2023:
- مادة الرياضيات.
- الاثنين 22 يناير 2023:
- مادة الأحياء.
- مادة اللغة الأجنبية الثانية.
- الأربعاء 24 يناير 2023:
- مادة اللغة الأجنبية الأولى.
جدول امتحانات الترم الأول للصف الثاني الثانوي لعام 2024
- الأربعاء 10 يناير 2023:
- مادة اللغة العربية.
- السبت 12 يناير 2023:
- مادة الكيمياء.
- مادة علم النفس والاجتماعي.
- الاثنين 15 يناير 2023:
- مادة الرياضيات البحتة.
- الأربعاء 17 يناير 2023:
- مادة الأحياء.
- مادة الفلسفة والمنطق.
- الأحد 21 يناير 2023:
- مادة اللغة الأجنبية الأولى.
- الثلاثاء 22 يناير 2023:
- مادة الفيزياء.
- مادة التاريخ.
- مادة اللغة الأجنبية الثانية.
- الخميس 25 يناير 2023:
- مادة تطبيقات الرياضيات.
- مادة الجغرافيا.