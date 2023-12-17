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مذاكرين ولا لسه؟!! موعد امتحانات أولى وثانية ثانوية 2023-2024 + جدول الامتحانات للعلمي والأدبي

جهاد حسينمنذ 28 دقيقة
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موعد امتحانات أولى وثانية ثانوية 2023-2024 يواجه العديد من طلاب المرحلة الثانوية، خاصة طلاب النقل، التحدي في البحث عن جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023-2024، ويأتي ذلك تزامنًا مع اقتراب فترة اجتياز امتحانات نصف العام الدراسي لعام 2024.

موعد امتحانات أولى وثانية ثانوية 2023-2024

أصدرت مديرية التربية والتعليم في محافظة الدقهلية جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023-2024، لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، وأوضحت المديرية أن امتحانات الفصل الدراسي الأول لعام 2024 ستبدأ اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024.

جدول امتحانات الترم الأول للصف الأول الثانوي 2024

جدول امتحانات الترم الأول للصف الأول الثانوي لعام 2024:

  • الثلاثاء 9 يناير 2023:
    • مادة اللغة العربية.
  • الخميس 11 يناير 2023:
    • مادة الكيمياء.
    • مادة التاريخ.
  • الأحد 14 يناير 2023:
    • مادة الفيزياء.
    • مادة الفلسفة.
  • الثلاثاء 16 يناير 2023:
    • مادة الجغرافيا.
  • الخميس 18 يناير 2023:
    • مادة الرياضيات.
  • الاثنين 22 يناير 2023:
    • مادة الأحياء.
    • مادة اللغة الأجنبية الثانية.
  • الأربعاء 24 يناير 2023:
    • مادة اللغة الأجنبية الأولى.

جدول امتحانات الترم الأول للصف الثاني الثانوي لعام 2024

  • الأربعاء 10 يناير 2023:
    • مادة اللغة العربية.
  • السبت 12 يناير 2023:
    • مادة الكيمياء.
    • مادة علم النفس والاجتماعي.
  • الاثنين 15 يناير 2023:
    • مادة الرياضيات البحتة.
  • الأربعاء 17 يناير 2023:
    • مادة الأحياء.
    • مادة الفلسفة والمنطق.
  • الأحد 21 يناير 2023:
    • مادة اللغة الأجنبية الأولى.
  • الثلاثاء 22 يناير 2023:
    • مادة الفيزياء.
    • مادة التاريخ.
    • مادة اللغة الأجنبية الثانية.
  • الخميس 25 يناير 2023:
    • مادة تطبيقات الرياضيات.
  • مادة الجغرافيا.
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جهاد حسينمنذ 28 دقيقة
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