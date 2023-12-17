تردد القنوات
ON TIME SPORTS تردد قناة اون تايم سبورت 2024 “تابع وشاهد جميع المباريات حصرية وبجودة عالية”
تردد قناة اون تايم سبورت في الآونة الأخيرة يركز العديد من الأشخاص على ضبط التردد الخاص بـ أون تايم سبورت بشكل دوري، حيث يسعون للتمتع بأحدث المحتويات الرياضية حيث تعد واحدة من أفضل القنوات التي تقوم بتقديم محتوى رياضيا.
تردد قناة اون تايم سبورت
تتميز قناة أون تايم سبورت بتقديم محتوى رياضي على مدار الـ 24 ساعة دون انقطاع، حيث يمكن للمشاهدين الاستمتاع بتغطية شاملة للأحداث الرياضية ومتابعة مباريات البث المباشر بفضل الفريق المميز من المحللين الرياضيين.
ترددات قنوات اون تايم سبورت
- التردد هو11681.
- معدل الترميز هو27500.
- الاستقطاب هو أفقي.
- معدل تصحيح الخطأ5/6.
- جودة القناة HD.
برامج التي تقدمها قناة اون سبورت
- مباريات منتخب كرة القدم.
- بطولة كأس الاتحاد الأفريقي.
- برنامج ملعب أون تايم.
- برنامج ملاعب الابطال.
- برنامج جمهور الثالثة.
- برنامج مساء طيب.
خطوات استقبال قناة اون تايم سبورت
- افتح جهاز الريموت وتأكد من أنه يعمل بشكل جيد.
- استخدم أزرار التنقل (السهم للأعلى والأسفل واليمين واليسار) على جهاز الريموت للتنقل إلى قائمة الإعدادات.
- بمجرد وصولك إلى قائمة الإعدادات، ابحث عن خيار يسمى تثبيت يدوي.
- استخدم لوحة المفاتيح على الريموت لإدخال بيانات القناة المطلوبة مثل التردد، والاستقطاب، ومعدل الترميز ومعامل تصحيح الخطأ، والقمر الصناعي.
- بعد إدخال البيانات، انتقل إلى خيار المسح الضوئي.
- انتظر حتى يكتمل البحث، وعند الانتهاء، سيعرض الرسيفر القنوات التي تم العثور عليها.
- بعد التأكد من وجود القناة، يمكنك الآن الاستمتاع بمشاهدة البرامج والأحداث على القناة المضافة.