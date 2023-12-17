يا بختكم بجد “صبرتم وهتنولوا كل الخير” .. زيادة معاشات يناير بأثر رجعي 2024 للجميع !! أعرف التفاصيل

زيادة معاشات يناير بأثر رجعي 2024 يتوقع للمتقاعدين خلال عام 2024 مفاجآت كبيرة، حيث تشمل هذه المفاجآت زيادة في المعاشات ورفع الحد الأدنى للمعاشات المستحقة للمحالين إلى التقاعد اعتبارًا من شهر يناير 2024، وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة، ويشجع هذا التحسين الذي سيطرأ على المعاشات أصحابها على التوجه للاستعلام والاطلاع على تفاصيل الزيادة المتوقعة والتأكد من المواعيد المحددة لصرفها، بالإضافة إلى معرفة من يستفيد من هذه الزيادة، تأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الحكومة لتحسين منظومة المعاشات وتوفير أفضل الظروف للمتقاعدين.

زيادة معاشات يناير بأثر رجعي 2024

وأصدرت الحكومة سلسلة من القرارات التي تستهدف الحفاظ على التدرج في زيادة المعاشات ورفع الحد الأدنى لها، كان من بين هذه القرارات قرار وزير المالية الدكتور محمد معيط الذي يدعم منظومة المعاشات بمبلغ 202 مليار جنيه في العام المالي الحالي، على الرغم من التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجهها الحكومة نتيجة للأوضاع العالمية، تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الحكومة لتعزيز الدعم للمتقاعدين وضمان استمرارية التحسين في منظومة المعاشات في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

ستشهد الخطوات الأولى لأصحاب المعاشات في يناير المقبل زيادة في الحد الأدنى للمعاشات بناءً على ارتفاع الاشتراك التأميني، سواء كان الحد الأدنى أو الحد الأقصى، يأتي ذلك استنادًا إلى ما ينص عليه قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الذي يحدد زيادة الاشتراك التأميني سنويًا في يناير من كل عام.

من المتوقع أن يرتفع الحد الأدنى للمعاشات، الذي يبلغ حالياً 1105 جنيهًا، إلى 1300 جنيه في يناير 2024، ويشير القانون إلى زيادة الاشتراك التأميني بنسبة 15%، وهو التدابير التي تهدف إلى تحسين دخل أصحاب المعاشات.

كما ستتضمن الإجراءات زيادة المعاشات بنسبة تصل إلى 15% وفقًا للقانون الجديد، حيث يسمح القانون بمنح زيادة سنوية بنسبة تصل إلى 15%، وسيتم صرف هذه الزيادة في 30 يونيو من كل عام، ومن المتوقع أن يستفيد المتقاعدون من هذه الزيادة خلال العام المالي المقبل.