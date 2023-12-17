جميع الترددات “هنــا” .. تردد قناة أبو ظبي الرياضيه 2024 لمشاهدة مباراة الأهلي وفولمينسي

تردد قناة أبو ظبي الرياضيه يظهر تميز القناة ابو ظبي الرياضيه بالحصول على حقوق بث مباريات مهمة في العديد من الدوريات الأوروبية البارزة، مثل الدوري الإنجليزي والإسباني، مما يشكل جاذبية كبيرة لعشاق الرياضة، يعكس هذا الإنجاز التفوق الواضح الذي حققته قناة أبو ظبي الرياضية.

تردد قناة أبو ظبي الرياضيه

يتهافت الجميع للبحث عن تردد مجموعة قنوات أبو ظبي الرياضية المفتوحة، بهدف متابعة الأحداث الرياضية الحالية والمباريات المثيرة التي تبث خلالها، تألقت قناة أبو ظبي الرياضية بشكل لافت، حيث نجحت في الحصول العديد من المباريات الهامة في فترة الأعداد الحالية.

ترددات قنوات أبوظبي الرياضية المجانية 1 و2 على قمر هوت بيرد

التردد11747:

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح: الخطأ: ¾.

أهم برامج قناة أبو ظبي الرياضية

الرياضه حول العالم.

كره السله العالميه.

دوري أدنوك للمحترفين.

الكره الاوربيه في أسبوع،

اكسترا تايم

برنامج ابطال للهمم.

برنامج الرياضه اليوم.

وثائقي السعي لتحقيق الحلم.

برنامج المرأه في الرياضه

برنامج غوالازيمو.

تردد قناة أبو ظبي الرياضيه AD SPORTS 1 و2 الجديدة علي نايل سات

التردد: 12091.

القمر: نايل سات.

الترميز: 27500.

الجوده: HD.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الاستقطاب: افقي(H).

نبذه عن قناة أبو ظبي الرياضيه