استقبل الآن “تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024” متاح على القمر الصناعي نايل وعرب سات

تردد قناة طيور الجنة يعتبر من بين أهم المعلومات التي يبحث عنها الكثيرون، حيث تعتبر هذه القناة من القنوات الفضائية المفضلة لدى الأطفال وأولياء الأمور، تتميز قناة طيور الجنة بتقديم محتوى متنوع وجذاب يتضمن الرسوم المتحركة، والأناشيد، والأفلام الكرتونية.

تردد قناة طيور الجنة الجديد

لضمان استمرار تلقي المشاهدين لإشارة البث، يعد معرفة التردد أمرًا حيويًا. إليك أحدث تردد لقناة طيور الجنة:

التردد: 11310.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: عمودي.

الجودة: اتش دي.

التشفير: لا يوجد.

مميزات قناة طيور الجنة

تتمتع قناة طيور الجنة بمجموعة من المميزات التي تجعلها محط أنظار الجماهير. من بين هذه المميزات: