ظهرت الأن الدفعة السابعة والثامنة من أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024

لقد استلمت الوزارة الخاصة بالشئون الاجتماعية عدد طلبات يبلغ حوالي 300 ألف طلب للدفعة في الوقت الحالي من المتقدمين لطلب المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق لعام 2023 حيث يكون ذلك في إطار المباردة الحكومية بالعراق لكي توفر المساعدة لجميع الأسر التي تحتاج الرعاية الاضافية في البلاد .

أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

لكن لابد ان يكون هناك شروط لاستحقاق هذه الرعاية الاجتماعية ؛ و سوف نتناول معكم هذه الشروط المطلوبة للحصول على الرعاية وهي كالاتي:-

في المقام الاول الجنسية للمتقدم يشترط كونه عراقي الجنسية.

أن يكون عدد افراد المتقدم بداية من 4 أفراد على الأقل.

عمر المتقدم لابد ان يتراوح بين 18 ل 60 عام للذكور، و من 15 ل 55 عام للنساء.

يشترط عدم وجود أي أملاك .

يشترط عدم وجود تأمين صحي و كذلك عدم وجود تأمين اجتماعي و ألا يكون مسجل بالشؤون الاجتماعية.

لابد للمتقدم بطلب ان يكون من الأسر المحتاجة حيث ان دخلها الشهري يعتبر ضعيف .

تتضمن الرعاية ايضا العائلات التي لا ليس لها معيل بشكل رسمي ، أو التي بها فرد لديه اي إعاقة جسدية أو كذلك اي إعاقة عقلية . و يتم مراجعة هذه الشروط بطرق معينة من قبل الوزارة .



خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

و هناك خطوات قد وضعتها الوزارة لكي يتم الاستعلام عن أسماء المشمولين في هذه الرعاية :