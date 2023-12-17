خبر بمليار جنية “زيادة معاشات يناير بأثر رجعي 2024+ 500 جنية لخمس فئات”.. أعرف التفاصيل كلها ايه

يترقب الكثير من أصحاب المعاشات خلال أيام الحالية زيادة معاشات يناير بأثر رجعي 2024 حيث أعلنت الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات زيادة المعاشات خلال شهر يناير 2024 وذلك بنسبة تصل لأكثر من 15 % بحد أقصى ، كما ينتظر أصحاب المعاشات زيادة الحد الأدنى للمعاشات كما هو المتعارف عليه في بداية كل عام ومن الجدير بالذكر أنه سيتم تبكير موعد زيادة المعاشات هذا العام نظرًا للظروف الاقتصادية الحالية التي يمر بها الكثير من المواطنين وخلال السطور التالية نكشف عن زيادة معاشات يناير بأثر رجعي 2024.

زيادة معاشات يناير بأثر رجعي 2024

أعلنت الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات عن زيادة معاشات يناير بأثر رجعي 2024 حيث طبقًا لقانون التأمينات والمعاشات يتم زيادة المعاشات كل عام في شهر يوليو ومن الجدير بالذكر أن تم تبكير موعد زيادة المعاشات خلال العام الماضي في شهر أبريل 2023 ومن المتوقع هذا العام أن يتم زيادة المعاشات يوم 1 يناير 2024 بنسبة 15% حيث يبلغ الحد للمعاشات 1300 جنيهًا بينما يبلغ الحد الأقصى للمعاشات 10 آلاف جنيهًا.

موعد صرف معاشات شهر يناير 2024

بعد الاستعلام عن زيادة معاشات يناير بأثر رجعي 2024 يبحث الكثير من المواطنين عن موعد صرف معاشات شهر يناير 2024 وذلك يوم الاثنين الموافق 1 يناير 2024 ويستطيع جميع أصحاب المعاشات صرف معاشات شهر يناير بالزيادة الجديدة من خلال مكاتب البريد المصري أو عبر ماكينات الصرف الآلي المنتشرة في جميع شوارع الجمهورية ، كما تم زيادة المعاشات في شهر سبتمبر الماضي وتم الحصول على الزيادة الجديدة خلال شهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر وذلك وفق قرار رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي.