بعد ارتفاع الدولار “شهادات بنك مصر تعلن عن زيادة الفائدة حتى 30%”.. ألحق اشتريها وحافظ على فلوسك

يبحث الكثير من المواطنين في الأيام الأخيرة الماضية عن شهادات بنك مصر وذلك بالتزامن مع توقعات الكثيرين من خبراء الاقتصاد بارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال الأيام القادمة وقد طرح بنك مصر الكثير من شهادات الادخار ذات العائد الاقتصادى المرتفع والتي يمكن من خلالها الاستثمار بطريقة مميزة وتم طرح الكثير من الشهادات التي تتميز بالعديد من الفوائد منها بالعملة المحلية والعملة الأجنبية وخلال السطور التالية نكشف عن شهادات بنك مصر.

شهادات بنك مصر

ازدادت عمليات البحث وخاصة خلال الساعات الأخيرة الماضية عن أنواع شهادات بنك مصر التي تم طرحها مؤخرًا على موقع بنك مصر الرسمي حيث يمكن الاشتراك في شهادات بنك مصر بالعملة المحلية أو العملة الأجنبية إليكم أنوع شهادات بنك مصر كما تم طرحها مؤخرًا.

شهادات الادخار الثلاثية ذات العائد المتغير.

شهادة ابن مصر وتصل مدتها 3 سنوات والحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها.

شهادة القمة تبلغ مدتها 3 سنوات وتصدر لجميع المواطنين.

شهادة الادخار ذات العائد الثابت لمدة 5 سنوات.

أنواع شهادات بنك مصر بالعملة الأجنبية

وطرح بنك مصر شهادات ادخار تتميز بالكثير من المزايا بالعملة الاجنبية وذلك بالتزامن مع توقعات ارتفاع سعر الدولار في البنوك والسوق السوداء ، ويفضل الكثير من المواطنين ادخار أموالهم بالعملة الاجنبية حيث يمكن الاقتراض بضمان شهادة الادخار ، من الجدير بالذكر أنه لا يمكن استرداد قيمة شهادة الادخار إلا بعد مرور 6 أشهر على شراء الشهادة ، وتوجد الكثير من شهادات الادخار بالعملة الأجنبية ذات المزايا المتعددة.